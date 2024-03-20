https://uz.sputniknews.ru/20240320/zayniddin-nizamxodjayev-pochetnoye-zvaniye-43052463.html

Герою Узбекистана присвоили еще одно почетное звание

Герою Узбекистана присвоили еще одно почетное звание

Sputnik Узбекистан

Глава ЦИК республики стал заслуженным наставником молодежи. Президент Узбекистана лично вручил Зайниддину Низамходжаеву этот нагрудный знак

2024-03-20T12:10+0500

2024-03-20T12:10+0500

2024-03-20T12:48+0500

узбекистан

зайниддин низамходжаев

нагрудный знак

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0a/36749211_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_9ee224c3310032ef32aad53a46dc9406.jpg

ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Председателю Центральной избирательной комиссии РУз Зайниддину Низамходжаеву присвоено почетное звание "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба президента.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.В документе говорится, что таким образом отмечены многолетний плодотворный труд Низамходжаева в представительных органах государственной власти и системе здравоохранения страны, большие заслуги в совершенствовании национальной избирательной системы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, успешном осуществлении демократических реформ, достойный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности к Родине, а также 70-летие Героя Узбекистана.Глава республики лично вручил Зайниддину Низамходжаеву этот нагрудный знак.Для справки: доктор медицинских наук, профессор Зайниддин Низамходжаев многие годы занимал ряд ответственных должностей. В 2014 году был удостоен звания "Герой Узбекистана".

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

герой узбекистана глава цик почетное звание