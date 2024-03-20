https://uz.sputniknews.ru/20240320/zayniddin-nizamxodjayev-pochetnoye-zvaniye-43052463.html
Герою Узбекистана присвоили еще одно почетное звание
Герою Узбекистана присвоили еще одно почетное звание
Sputnik Узбекистан
Глава ЦИК республики стал заслуженным наставником молодежи. Президент Узбекистана лично вручил Зайниддину Низамходжаеву этот нагрудный знак
2024-03-20T12:10+0500
2024-03-20T12:10+0500
2024-03-20T12:48+0500
узбекистан
зайниддин низамходжаев
нагрудный знак
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
общество
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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Председателю Центральной избирательной комиссии РУз Зайниддину Низамходжаеву присвоено почетное звание "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан", сообщает пресс-служба президента.Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.В документе говорится, что таким образом отмечены многолетний плодотворный труд Низамходжаева в представительных органах государственной власти и системе здравоохранения страны, большие заслуги в совершенствовании национальной избирательной системы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, успешном осуществлении демократических реформ, достойный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности к Родине, а также 70-летие Героя Узбекистана.Глава республики лично вручил Зайниддину Низамходжаеву этот нагрудный знак.Для справки: доктор медицинских наук, профессор Зайниддин Низамходжаев многие годы занимал ряд ответственных должностей. В 2014 году был удостоен звания "Герой Узбекистана".
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герой узбекистана глава цик почетное звание
герой узбекистана глава цик почетное звание
Герою Узбекистана присвоили еще одно почетное звание
12:10 20.03.2024 (обновлено: 12:48 20.03.2024)
Глава ЦИК республики стал заслуженным наставником молодежи. Президент Узбекистана лично вручил Зайниддину Низамходжаеву этот нагрудный знак.
ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik.
Председателю Центральной избирательной комиссии РУз Зайниддину Низамходжаеву присвоено почетное звание "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан", сообщает
пресс-служба президента.
Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
В документе говорится, что таким образом отмечены многолетний плодотворный труд Низамходжаева в представительных органах государственной власти и системе здравоохранения страны, большие заслуги в совершенствовании национальной избирательной системы в соответствии с общепризнанными международными стандартами, успешном осуществлении демократических реформ, достойный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности к Родине, а также 70-летие Героя Узбекистана.
Глава республики лично вручил Зайниддину Низамходжаеву этот нагрудный знак.
Для справки: доктор медицинских наук, профессор Зайниддин Низамходжаев многие годы занимал ряд ответственных должностей. В 2014 году был удостоен звания "Герой Узбекистана".