https://uz.sputniknews.ru/20240321/rossiya-aviatsiya-opornik-vsu-kupyansk-43063207.html

Российские ударные вертолеты уничтожили опорник ВСУ на Купянском направлении

Российские ударные вертолеты уничтожили опорник ВСУ на Купянском направлении

Sputnik Узбекистан

Экипаж отработал по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования

2024-03-21T13:59+0500

2024-03-21T13:59+0500

2024-03-21T13:59+0500

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ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В составе ударной группы — разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны техники, уничтожает бронетехнику противника, доставляет десант, военные грузы, поддерживает подразделения, действующие на земле.Для справки: Кабрирование — это полет самолета или вертолета с набором высоты и задранным выше горизонта носом.

https://uz.sputniknews.ru/20240320/rossiya-tanki-abrams-taktika-unichtojeniye-43054174.html

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