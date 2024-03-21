https://uz.sputniknews.ru/20240321/rossiya-aviatsiya-opornik-vsu-kupyansk-43063207.html
Российские ударные вертолеты уничтожили опорник ВСУ на Купянском направлении
Российские ударные вертолеты уничтожили опорник ВСУ на Купянском направлении
Sputnik Узбекистан
Экипаж отработал по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования
2024-03-21T13:59+0500
2024-03-21T13:59+0500
2024-03-21T13:59+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
всу
украина
вооружение
безопасность
в мире
ми-35
вкс рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/08/23855421_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2de486047c70838412975eeabbc57531.jpg
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В составе ударной группы — разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны техники, уничтожает бронетехнику противника, доставляет десант, военные грузы, поддерживает подразделения, действующие на земле.Для справки: Кабрирование — это полет самолета или вертолета с набором высоты и задранным выше горизонта носом.
https://uz.sputniknews.ru/20240320/rossiya-tanki-abrams-taktika-unichtojeniye-43054174.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/08/23855421_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fbb96ea9f909080c3a564865df096c2e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российская авиация купянское направление
российская авиация купянское направление
Российские ударные вертолеты уничтожили опорник ВСУ на Купянском направлении
Экипаж отработал по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования.
ТАШКЕНТ, 21 марта — Sputnik.
Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по опорному пункту ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования", — говорится в публикации.
В составе ударной группы — разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.
Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны техники, уничтожает бронетехнику противника, доставляет десант, военные грузы, поддерживает подразделения, действующие на земле.
Для справки: Кабрирование — это полет самолета или вертолета с набором высоты и задранным выше горизонта носом.