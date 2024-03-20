https://uz.sputniknews.ru/20240320/rossiya-tanki-abrams-taktika-unichtojeniye-43054174.html

При помощи какой тактики российские военные уничтожают американские танки Abrams

При помощи какой тактики российские военные уничтожают американские танки Abrams

Sputnik Узбекистан

Практика показывает, что тяжелую технику лучше сначала обездвижить, а затем вывести ее строя другими беспилотниками

2024-03-20T13:15+0500

2024-03-20T13:15+0500

2024-03-20T13:15+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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всу

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уничтожение

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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Для уничтожения бронированной техники ВСУ, включая американские танки Abrams, российские бойцы используют особую технику, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки "Центр", старшего разведчика, оператора FPV-дрона с позывным "Сокол".В начале марта представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" рассказал агентству, что под Авдеевкой FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, машину вывели из строя бойцы группировки войск "Центр". По данным сводок Минобороны РФ, это был второй Abrams, ликвидированный в зоне СВО.Он уточнил, что только после второго попадания в цель разведчики подтвердили, что в ходе атаки расчет БПЛА поразил американский танк Abrams. По словам "Сокола", если движется какая-то тяжелая техника, желательно первым делом ее обездвижить, а потом добивать цель другими дронами, выводя ее из строя.По его словам, в день, когда расчету удалось подбить Abrams, российские бойцы использовали выстрел РПГ-7 — кумулятивный боеприпас, который применяют для поражения бронированной техники. Военнослужащий добавил, что в тот момент, когда узнал, что танк, которым так хвастались американцы, удалось уничтожить, испытал огромный восторг, "после которого реально поднимается мотивация продолжать уничтожать американскую технику".

https://uz.sputniknews.ru/20240319/rossiya-desantniki-unichtojeniye-geksakopter-vsu-artemovsk-43025538.html

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