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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240320/rossiya-tanki-abrams-taktika-unichtojeniye-43054174.html
При помощи какой тактики российские военные уничтожают американские танки Abrams
При помощи какой тактики российские военные уничтожают американские танки Abrams
Sputnik Узбекистан
Практика показывает, что тяжелую технику лучше сначала обездвижить, а затем вывести ее строя другими беспилотниками
2024-03-20T13:15+0500
2024-03-20T13:15+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
всу
танки
уничтожение
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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Для уничтожения бронированной техники ВСУ, включая американские танки Abrams, российские бойцы используют особую технику, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки "Центр", старшего разведчика, оператора FPV-дрона с позывным "Сокол".В начале марта представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" рассказал агентству, что под Авдеевкой FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, машину вывели из строя бойцы группировки войск "Центр". По данным сводок Минобороны РФ, это был второй Abrams, ликвидированный в зоне СВО.Он уточнил, что только после второго попадания в цель разведчики подтвердили, что в ходе атаки расчет БПЛА поразил американский танк Abrams. По словам "Сокола", если движется какая-то тяжелая техника, желательно первым делом ее обездвижить, а потом добивать цель другими дронами, выводя ее из строя.По его словам, в день, когда расчету удалось подбить Abrams, российские бойцы использовали выстрел РПГ-7 — кумулятивный боеприпас, который применяют для поражения бронированной техники. Военнослужащий добавил, что в тот момент, когда узнал, что танк, которым так хвастались американцы, удалось уничтожить, испытал огромный восторг, "после которого реально поднимается мотивация продолжать уничтожать американскую технику".
https://uz.sputniknews.ru/20240319/rossiya-desantniki-unichtojeniye-geksakopter-vsu-artemovsk-43025538.html
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российские военные техника уничтожение танки abrams
российские военные техника уничтожение танки abrams

При помощи какой тактики российские военные уничтожают американские танки Abrams

13:15 20.03.2024
© AP Photo / HADI MIZBANОгромное пламя вырывается из боевого танка "Абрамс
Огромное пламя вырывается из боевого танка Абрамс - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / HADI MIZBAN
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Практика показывает, что тяжелую технику лучше сначала обездвижить, а затем вывести ее строя другими беспилотниками.
ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Для уничтожения бронированной техники ВСУ, включая американские танки Abrams, российские бойцы используют особую технику, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки "Центр", старшего разведчика, оператора FPV-дрона с позывным "Сокол".
В начале марта представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" рассказал агентству, что под Авдеевкой FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, машину вывели из строя бойцы группировки войск "Центр". По данным сводок Минобороны РФ, это был второй Abrams, ликвидированный в зоне СВО.
"Поступила информация, что едет гусеничная техника в населенном пункте Бердычи. Но она была не подтвержденная, решили просто отработать, посмотреть, поискать. Соответственно, начинаю подлетать к цели, примерно уже обнаружили непосредственно, действительно, движение какой-либо техники, но толком не смогли разглядеть. И уже подлетая ближе, поразили технику и смогли разобрать то, что это танк. Поначалу думали Leopard (немецкий танк – ред.)", — рассказал боец.
Он уточнил, что только после второго попадания в цель разведчики подтвердили, что в ходе атаки расчет БПЛА поразил американский танк Abrams. По словам "Сокола", если движется какая-то тяжелая техника, желательно первым делом ее обездвижить, а потом добивать цель другими дронами, выводя ее из строя.
"Когда начинаем работу, у нас обязательно должно находиться на точке работы примерно два-три дрона, уже полностью оснащенных, чтобы мы могли сразу запустить следующий, дабы добить им технику. Вот как раз-таки для такого случая и подготавливаемся", — рассказал оператор дрона.
По его словам, в день, когда расчету удалось подбить Abrams, российские бойцы использовали выстрел РПГ-7 — кумулятивный боеприпас, который применяют для поражения бронированной техники. Военнослужащий добавил, что в тот момент, когда узнал, что танк, которым так хвастались американцы, удалось уничтожить, испытал огромный восторг, "после которого реально поднимается мотивация продолжать уничтожать американскую технику".
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