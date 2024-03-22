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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240322/rossiya-armiya-deystviya-ottok-nayemniki-vsu-43088299.html
Действия российской армии вызвали отток наемников из ВСУ
Действия российской армии вызвали отток наемников из ВСУ
Sputnik Узбекистан
Серия ударов ВС РФ по местам дислокации иностранных наемников спровоцировала их отток из Запорожской области
2024-03-22T13:00+0500
2024-03-22T13:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников ВСУ, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал агентству, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.Он также добавил, что сейчас наемники присутствуют в основном на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из поставленного иностранного оружия, в боях на передовой они практически не участвуют.
https://uz.sputniknews.ru/20240321/rossiya-aviatsiya-opornik-vsu-kupyansk-43063207.html
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спецоперация, россия, украина, всу, в мире, вооружение, безопасность, наемники
спецоперация, россия, украина, всу, в мире, вооружение, безопасность, наемники

Действия российской армии вызвали отток наемников из ВСУ

13:00 22.03.2024
© AFP 2023 / YURIY DYACHYSHYNИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / YURIY DYACHYSHYN
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Серия ударов ВС РФ по местам дислокации иностранных наемников спровоцировала их отток из Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников ВСУ, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал агентству, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.
"Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше", — отметил Рогов.
Он также добавил, что сейчас наемники присутствуют в основном на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из поставленного иностранного оружия, в боях на передовой они практически не участвуют.
Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2024
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