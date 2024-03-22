https://uz.sputniknews.ru/20240322/rossiya-armiya-deystviya-ottok-nayemniki-vsu-43088299.html
Действия российской армии вызвали отток наемников из ВСУ
Действия российской армии вызвали отток наемников из ВСУ
Sputnik Узбекистан
Серия ударов ВС РФ по местам дислокации иностранных наемников спровоцировала их отток из Запорожской области
2024-03-22T13:00+0500
2024-03-22T13:00+0500
2024-03-22T13:00+0500
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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников ВСУ, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал агентству, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.Он также добавил, что сейчас наемники присутствуют в основном на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из поставленного иностранного оружия, в боях на передовой они практически не участвуют.
https://uz.sputniknews.ru/20240321/rossiya-aviatsiya-opornik-vsu-kupyansk-43063207.html
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спецоперация, россия, украина, всу, в мире, вооружение, безопасность, наемники
спецоперация, россия, украина, всу, в мире, вооружение, безопасность, наемники
Действия российской армии вызвали отток наемников из ВСУ
Серия ударов ВС РФ по местам дислокации иностранных наемников спровоцировала их отток из Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik.
Систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников ВСУ, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал агентству, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.
"Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше", — отметил Рогов.
Он также добавил, что сейчас наемники присутствуют в основном на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из поставленного иностранного оружия, в боях на передовой они практически не участвуют.