https://uz.sputniknews.ru/20240322/rossiya-armiya-deystviya-ottok-nayemniki-vsu-43088299.html

Действия российской армии вызвали отток наемников из ВСУ

Действия российской армии вызвали отток наемников из ВСУ

Sputnik Узбекистан

Серия ударов ВС РФ по местам дислокации иностранных наемников спровоцировала их отток из Запорожской области

2024-03-22T13:00+0500

2024-03-22T13:00+0500

2024-03-22T13:00+0500

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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников ВСУ, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал агентству, что французские, немецкие, польские, болгарские и чешские подразделения находятся на Купянском направлении и в районе Запорожья.Он также добавил, что сейчас наемники присутствуют в основном на уровне командования, для принятия решений по целям нанесения ракетных ударов из поставленного иностранного оружия, в боях на передовой они практически не участвуют.

https://uz.sputniknews.ru/20240321/rossiya-aviatsiya-opornik-vsu-kupyansk-43063207.html

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спецоперация, россия, украина, всу, в мире, вооружение, безопасность, наемники