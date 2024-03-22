https://uz.sputniknews.ru/20240322/uzbekistan-maxallya-rabotniki-nagrady-prezident-43090361.html
Какие награды вручили работникам системы махалли в Узбекистане
Какие награды вручили работникам системы махалли в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Указом президента в связи с Днем работников системы махалли ордена и медали получили 38 узбекистанцев
2024-03-22T13:59+0500
2024-03-22T13:59+0500
2024-03-22T13:59+0500
узбекистан
общество
махалля
указ
награждение
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил группу соотечественников в связи с Днем работников системы махалли, который отмечают в республике 22 марта, сообщает пресс-служба президента.Таким образом глава Узбекистана отметил их заслуги в повышении роли и авторитета махалли в обществе, выведении на новый уровень деятельности органов самоуправления, реализации реформ, направленных на защиту чести и достоинства человека, вклад в бережное сохранение многовековых традиций, укрепление атмосферы дружбы и согласия между народами, всестороннюю поддержку института семьи, популяризацию здорового образа жизни, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.Указом президента РУз награжденыорденом "Меҳнат шуҳрати"Исматова Адибахон Косимовна — женский активист схода граждан махалли "Шодлик" Избасканского района, Андижанская областьорденом "Дўстлик"Бегматов Учкун Равшанович — председатель схода граждан махалли "Қарнабота" Пахтачийского района, Самаркандская областьЖакетов Амангелди — председатель схода граждан аула "Учсой" Муйнакского района, КаракалпакстанЖурабоев Рахимжон — активист общественного совета ветеранов Чартакского района, Наманганская областьИлхомов Мухтар Атхамович — председатель схода граждан махалли "Учтепа" Учтепинского района, город ТашкентИсаев Олжас Кидирбаевич — председатель схода граждан аула "Учтепа" Канимехского района, Навоийская областьМенгнорова Гулбахор Темировна — мастер участка управления благоустройства Ангорского района, Сурхандарьинская областьНамозов Ойбек Исмоилович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Аср кимё инвест" Пешкунского района, Бухарская областьРахмонкулов Джумабой Турсункулович — председатель схода граждан махалли "Навбаҳор" Баяутского района, Сырдарьинская областьСултонов Анвар — советник председателя по работе со старшим поколением схода граждан махалли "Хўжақўрғон" Букинского района, Ташкентская областьШакирова Айнура Юкосовна — патронажная медсестра семейной поликлиники № 89 Алтыарыкского района, Ферганская областьорденом "Соғлом авлод учун" II степениБазарова Норжон Бакаевна — заместитель руководителя "Бувижонлар мактаби" Бухарской областиКурбонова Мархабо Исмаиловна — председатель схода граждан махалли "Қўғай Ўлмас" Учкурганского района, Наманганская областьМирзаева Гуллола Абдусаломовна — помощник хокима в сходе граждан махалли "Уймовут" города Шахрисабза, Кашкадарьинская областьМирзаева Мухаббат Дороповна — женский активист схода граждан махалли "Минор" Юнусабадского района, город Ташкенторденом "Саломатлик" II степениНорбеков Нуридин Махмудович — фельдшер медицинской бригады семейного врачебного пункта "Жизмон" Каттакурганского района, Самаркандская областьмедалью "Содиқ хизматлари учун"Абрахматов Хусан Кулматович — старший инспектор профилактики в сходе граждан махалли "Бешбулоқ" отдела внутренних дел Дехканабадского района, Кашкадарьинская областьмедалью "Жасорат"Абдуллаев Жавлонбек Абдукаюм угли - специалист по организации социальных услуг центра социальных услуг "Инсон" Касансайского района, Наманганская областьИсмоилова Махбуба Ботировна — руководитель частного швейного предприятия "Дилбар она" Мирзаабадского района, Сырдарьинская областьУсмонова Нодирахон Туланбоевна — член Ферганского областного управления ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщицамедалью "Соғлом турмуш"Исраилова Табасумхон Камиловна — председатель схода граждан махалли "Баркамол" города Андижана, Андижанская областьСейтжанова Бахаргул Абатбаевна — патронажная медсестра семейного врачебного пункта "Мақпалкўл" Тахтакупырского района, Республика КаракалпакстанТагаева Лайло Наврузовна — женский активист схода граждан села "Чўлигулистон" Зафарабадского района, Джизакская областьмедалью "Келажак бунёдкори"Мирзаев Сарварбек Анвар угли — лидер молодежи в сходе граждан махалли "Бирлик" Чиназского района, Ташкентская областьмедалью "Шуҳрат"Адилов Ифтихор Каримович — председатель схода граждан махалли "Дўстлик" Пахтакорского района, Джизакская областьАллаберганова Нафосат Ганжаевна — лидер молодежи в сходе граждан махалли "Навбаҳор" Тупроккалинского района, Хорезмская областьЖуманиёзов Нурбек Худаёрович — директор учебного центра "Brighton School" Амударьинского района, КаракалпакстанИлмуродова Наргиза Эсановна — председатель схода граждан махалли "Жўйжангал" Термезского района, Сурхандарьинская областьИсаева Гавхар Эшмурзаевна — помощник хокима в сходе граждан махалли "Аработа" Нурабадского района, Самаркандская областьКамбаров Музаффар Одилович — главный государственный налоговый инспектор сектора оказания услуг физическим лицам налоговой инспекции Балыкчинского района, Андижанская областьЛатипов Тахир Турдиевич — советник председателя по работе со старшим поколением схода граждан махалли "Элпарвар" Алмазарского района, город ТашкентМашарипов Махмуджон Сапабаевич — председатель схода граждан махалли "Кўнабирлашув" Багатского района, Хорезмская областьРаимджанов Музаффаржон Мухтарджанович — председатель схода граждан махалли "Ўрда таги" города Маргилана, Ферганская областьСолиева Адолат Бахриддиновна — заведующая библиотекой специализированной средней общеобразовательной школы № 18 Нуратинского района, Навоийская областьТурдиев Акрам Абдимуратович — помощник хокима в сходе граждан махалли "Мингчинор" Алтынсайского района, Сурхандарьинская областьХудайбердиев Хамза Туйчиевич — председатель схода граждан махалли "Лаганди" Каршинского района, Кашкадарьинская областьЭрбутаев Эрали Холбоевич — председатель схода граждан махалли "Кўк терак" города Ангрена, Ташкентская областьЮсупов Бахронжон Адизович — председатель схода граждан махалли "Намгони" Жондорского района, Бухарская область
https://uz.sputniknews.ru/20240321/uzbekistan-lidery-molodej-maxalli-zadachi-43062567.html
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награды работники махалля узбекистан указ президент
награды работники махалля узбекистан указ президент
ТАШКЕНТ, 22 марта — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев наградил группу соотечественников в связи с Днем работников системы махалли, который отмечают в республике 22 марта, сообщает
пресс-служба президента.
Таким образом глава Узбекистана отметил их заслуги в повышении роли и авторитета махалли в обществе, выведении на новый уровень деятельности органов самоуправления, реализации реформ, направленных на защиту чести и достоинства человека, вклад в бережное сохранение многовековых традиций, укрепление атмосферы дружбы и согласия между народами, всестороннюю поддержку института семьи, популяризацию здорового образа жизни, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей.
Указом президента РУз награждены
Исматова Адибахон Косимовна — женский активист схода граждан махалли "Шодлик" Избасканского района, Андижанская область
Бегматов Учкун Равшанович — председатель схода граждан махалли "Қарнабота" Пахтачийского района, Самаркандская область
Жакетов Амангелди — председатель схода граждан аула "Учсой" Муйнакского района, Каракалпакстан
Журабоев Рахимжон — активист общественного совета ветеранов Чартакского района, Наманганская область
Илхомов Мухтар Атхамович — председатель схода граждан махалли "Учтепа" Учтепинского района, город Ташкент
Исаев Олжас Кидирбаевич — председатель схода граждан аула "Учтепа" Канимехского района, Навоийская область
Менгнорова Гулбахор Темировна — мастер участка управления благоустройства Ангорского района, Сурхандарьинская область
Намозов Ойбек Исмоилович — учредитель общества с ограниченной ответственностью "Аср кимё инвест" Пешкунского района, Бухарская область
Рахмонкулов Джумабой Турсункулович — председатель схода граждан махалли "Навбаҳор" Баяутского района, Сырдарьинская область
Султонов Анвар — советник председателя по работе со старшим поколением схода граждан махалли "Хўжақўрғон" Букинского района, Ташкентская область
Шакирова Айнура Юкосовна — патронажная медсестра семейной поликлиники № 89 Алтыарыкского района, Ферганская область
орденом "Соғлом авлод учун" II степени
Базарова Норжон Бакаевна — заместитель руководителя "Бувижонлар мактаби" Бухарской области
Курбонова Мархабо Исмаиловна — председатель схода граждан махалли "Қўғай Ўлмас" Учкурганского района, Наманганская область
Мирзаева Гуллола Абдусаломовна — помощник хокима в сходе граждан махалли "Уймовут" города Шахрисабза, Кашкадарьинская область
Мирзаева Мухаббат Дороповна — женский активист схода граждан махалли "Минор" Юнусабадского района, город Ташкент
орденом "Саломатлик" II степени
Норбеков Нуридин Махмудович — фельдшер медицинской бригады семейного врачебного пункта "Жизмон" Каттакурганского района, Самаркандская область
медалью "Содиқ хизматлари учун"
Абрахматов Хусан Кулматович — старший инспектор профилактики в сходе граждан махалли "Бешбулоқ" отдела внутренних дел Дехканабадского района, Кашкадарьинская область
Абдуллаев Жавлонбек Абдукаюм угли - специалист по организации социальных услуг центра социальных услуг "Инсон" Касансайского района, Наманганская область
Исмоилова Махбуба Ботировна — руководитель частного швейного предприятия "Дилбар она" Мирзаабадского района, Сырдарьинская область
Усмонова Нодирахон Туланбоевна — член Ферганского областного управления ассоциации "Ҳунарманд", вышивальщица
Исраилова Табасумхон Камиловна — председатель схода граждан махалли "Баркамол" города Андижана, Андижанская область
Сейтжанова Бахаргул Абатбаевна — патронажная медсестра семейного врачебного пункта "Мақпалкўл" Тахтакупырского района, Республика Каракалпакстан
Тагаева Лайло Наврузовна — женский активист схода граждан села "Чўлигулистон" Зафарабадского района, Джизакская область
медалью "Келажак бунёдкори"
Мирзаев Сарварбек Анвар угли — лидер молодежи в сходе граждан махалли "Бирлик" Чиназского района, Ташкентская область
Адилов Ифтихор Каримович — председатель схода граждан махалли "Дўстлик" Пахтакорского района, Джизакская область
Аллаберганова Нафосат Ганжаевна — лидер молодежи в сходе граждан махалли "Навбаҳор" Тупроккалинского района, Хорезмская область
Жуманиёзов Нурбек Худаёрович — директор учебного центра "Brighton School" Амударьинского района, Каракалпакстан
Илмуродова Наргиза Эсановна — председатель схода граждан махалли "Жўйжангал" Термезского района, Сурхандарьинская область
Исаева Гавхар Эшмурзаевна — помощник хокима в сходе граждан махалли "Аработа" Нурабадского района, Самаркандская область
Камбаров Музаффар Одилович — главный государственный налоговый инспектор сектора оказания услуг физическим лицам налоговой инспекции Балыкчинского района, Андижанская область
Латипов Тахир Турдиевич — советник председателя по работе со старшим поколением схода граждан махалли "Элпарвар" Алмазарского района, город Ташкент
Машарипов Махмуджон Сапабаевич — председатель схода граждан махалли "Кўнабирлашув" Багатского района, Хорезмская область
Раимджанов Музаффаржон Мухтарджанович — председатель схода граждан махалли "Ўрда таги" города Маргилана, Ферганская область
Солиева Адолат Бахриддиновна — заведующая библиотекой специализированной средней общеобразовательной школы № 18 Нуратинского района, Навоийская область
Турдиев Акрам Абдимуратович — помощник хокима в сходе граждан махалли "Мингчинор" Алтынсайского района, Сурхандарьинская область
Худайбердиев Хамза Туйчиевич — председатель схода граждан махалли "Лаганди" Каршинского района, Кашкадарьинская область
Эрбутаев Эрали Холбоевич — председатель схода граждан махалли "Кўк терак" города Ангрена, Ташкентская область
Юсупов Бахронжон Адизович — председатель схода граждан махалли "Намгони" Жондорского района, Бухарская область