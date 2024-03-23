https://uz.sputniknews.ru/20240323/mirziyoyev-soboleznovaniya-putin-terakt-krokus-43105892.html
Мирзиёев направил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"
Мирзиёев направил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"
Sputnik Узбекистан
Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения, говорится в сообщении
2024-03-23T11:04+0500
2024-03-23T11:04+0500
2024-03-23T12:22+0500
узбекистан
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президент
президент узбекистана
президент рф
шавкат мирзиёев
владимир путин
соболезнования
теракт
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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей, сообщает пресс-служба главы государства. В письме также выражается уверенность, что организаторы и исполнители этого преступления понесут неотвратимое наказание.Глава Узбекистана передал искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Напомним, в пятницу вечером в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел теракт.По словам очевидцев, в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.После событий в "Крокусе" СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
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мирзиёев направил соболезнования путину в связи с терактом в крокусе узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения, говорится в сообщении
мирзиёев направил соболезнования путину в связи с терактом в крокусе узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения, говорится в сообщении
Мирзиёев направил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"
11:04 23.03.2024 (обновлено: 12:22 23.03.2024)
Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения, говорится в сообщении.
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей, сообщает пресс-служба
главы государства.
"Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения", – говорится в сообщении.
В письме также выражается уверенность, что организаторы и исполнители этого преступления понесут неотвратимое наказание.
Глава Узбекистана передал искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, в пятницу вечером в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел
теракт.
По словам очевидцев, в зал ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
После событий в "Крокусе" СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".