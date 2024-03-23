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https://uz.sputniknews.ru/20240323/posolstvo-rossiya-uzbekistan-zayavleniye-tragediya-krokus-siti-xoll-43107018.html
Посольство РФ в РУз сделало заявление в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл"
Посольство РФ в РУз сделало заявление в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл"
Sputnik Узбекистан
В диппредставительстве убеждены, что исполнители, организаторы и спонсоры этого теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание
2024-03-23T12:16+0500
2024-03-23T12:18+0500
узбекистан
россия
посольство россии в узбекистане
посольство
заявление
теракт
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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Посольство России в Узбекистане сделало заявление в связи с терактом в "Крокус Сити Холл".В заявлении выражаются глубокие соболезнования и поддержка родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.В подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел теракт – главное к этому часуТеракт в "Крокус Сити Холле" – 14 трагичных фото
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посольство рф руз заявление трагедия крокус сити холл диппредставительство исполнители организаторы спонсоры теракт заслуженное наказание
посольство рф руз заявление трагедия крокус сити холл диппредставительство исполнители организаторы спонсоры теракт заслуженное наказание

Посольство РФ в РУз сделало заявление в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл"

12:16 23.03.2024 (обновлено: 12:18 23.03.2024)
© Зафар ХалиловПосольство РФ в РУз
Посольство РФ в РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2024
© Зафар Халилов
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В диппредставительстве убеждены, что исполнители, организаторы и спонсоры этого теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание.
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Посольство России в Узбекистане сделало заявление в связи с терактом в "Крокус Сити Холл".
"Потрясены чудовищным террористическим актом, совершенным сегодня ночью в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Москве, в результате которого погибли и пострадали десятки человек. Это страшная трагедия. Лиц, совершивших это преступление, невозможно назвать "людьми". Убеждены, что исполнители, организаторы и спонсоры этого теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание", – говорится в сообщении.
В заявлении выражаются глубокие соболезнования и поддержка родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Благодарим всех узбекистанцев, которые пришли и продолжают идти в этот час к стенам Посольства, чтобы выразить соболезнования семьям и родственникам погибших и пострадавших. Узбекистанцы и россияне – братские народы и всегда поддерживают и будут поддерживать друг друга", – говорится в сообщении посольства.

© Sputnik/Зафар ХалиловВ посольство РФ в РУз несут цветы в связи с терактом в "Крокус Сити Холл"
В посольство РФ в РУз несут цветы в связи с терактом в Крокус Сити Холл - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2024
В посольство РФ в РУз несут цветы в связи с терактом в "Крокус Сити Холл"
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар ХалиловВ посольство РФ в РУз несут цветы в связи с терактом в "Крокус Сити Холл"
В посольство РФ в РУз несут цветы в связи терактом в Крокус Сити Холл - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2024
В посольство РФ в РУз несут цветы в связи с терактом в "Крокус Сити Холл"
© Sputnik/Зафар Халилов
В подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел теракт – главное к этому часу
Теракт в "Крокус Сити Холле" – 14 трагичных фото
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