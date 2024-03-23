https://uz.sputniknews.ru/20240323/posolstvo-rossiya-uzbekistan-zayavleniye-tragediya-krokus-siti-xoll-43107018.html

Посольство РФ в РУз сделало заявление в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл"

Посольство РФ в РУз сделало заявление в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл"

Sputnik Узбекистан

В диппредставительстве убеждены, что исполнители, организаторы и спонсоры этого теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание

2024-03-23T12:16+0500

2024-03-23T12:16+0500

2024-03-23T12:18+0500

узбекистан

россия

посольство россии в узбекистане

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теракт

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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Посольство России в Узбекистане сделало заявление в связи с терактом в "Крокус Сити Холл".В заявлении выражаются глубокие соболезнования и поддержка родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.В подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел теракт – главное к этому часуТеракт в "Крокус Сити Холле" – 14 трагичных фото

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