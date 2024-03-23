Посольство РФ в РУз сделало заявление в связи с трагедией в "Крокус Сити Холл"
12:16 23.03.2024 (обновлено: 12:18 23.03.2024)
© Зафар ХалиловПосольство РФ в РУз
© Зафар Халилов
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В диппредставительстве убеждены, что исполнители, организаторы и спонсоры этого теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание.
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Посольство России в Узбекистане сделало заявление в связи с терактом в "Крокус Сити Холл".
"Потрясены чудовищным террористическим актом, совершенным сегодня ночью в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Москве, в результате которого погибли и пострадали десятки человек. Это страшная трагедия. Лиц, совершивших это преступление, невозможно назвать "людьми". Убеждены, что исполнители, организаторы и спонсоры этого теракта будут найдены и понесут заслуженное наказание", – говорится в сообщении.
В заявлении выражаются глубокие соболезнования и поддержка родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"Благодарим всех узбекистанцев, которые пришли и продолжают идти в этот час к стенам Посольства, чтобы выразить соболезнования семьям и родственникам погибших и пострадавших. Узбекистанцы и россияне – братские народы и всегда поддерживают и будут поддерживать друг друга", – говорится в сообщении посольства.
© Sputnik/Зафар ХалиловВ посольство РФ в РУз несут цветы в связи с терактом в "Крокус Сити Холл"
В посольство РФ в РУз несут цветы в связи с терактом в "Крокус Сити Холл"
© Sputnik/Зафар Халилов
© Sputnik/Зафар ХалиловВ посольство РФ в РУз несут цветы в связи с терактом в "Крокус Сити Холл"
В посольство РФ в РУз несут цветы в связи с терактом в "Крокус Сити Холл"
© Sputnik/Зафар Халилов