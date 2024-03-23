https://uz.sputniknews.ru/20240323/prezident-uzbekistan-rossiya-telefon-razgovor-43111176.html

Президенты Узбекистана и России поговорили по телефону

Президенты Узбекистана и России поговорили по телефону

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". 23.03.2024, Sputnik Узбекистан

2024-03-23T16:27+0500

2024-03-23T16:27+0500

2024-03-23T16:27+0500

узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

владимир путин

телефонный разговор

соболезнования

теракт

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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. В ходе прошедшего сегодня телефонного разговора Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину и дружественному российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Шавкат Мирзиёев от имени многонационального народа Узбекистана передал слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Еще раз подчеркнуто решительное осуждение этого преступления против невинных людей.В свою очередь, лидер России искренне поблагодарил президента Узбекистана за слова поддержки в этот тяжелый час и готовность оказать необходимое содействие. Достигнута договоренность об активизации двустороннего сотрудничества по борьбе с этим злом – угрозой безопасности и устойчивого развития двух стран.Узбекистанцы несут цветы к посольству РФ и выражают соболезнования россиянамТеракт в "Крокус Сити Холле" – 14 трагичных фото

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узбекистан, россия, шавкат мирзиёев, владимир путин, телефонный разговор, соболезнования, теракт