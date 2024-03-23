https://uz.sputniknews.ru/20240323/qazaq-air-zapusk-regulyarnyy-reys-samarkand-turkestan-43108039.html

Qazaq Air впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан

Qazaq Air впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан

Sputnik Узбекистан

Полеты будут выполняться на новых современных турбовинтовых самолетах De Havilland Dash-8-Q400NG

2024-03-23T13:32+0500

2024-03-23T13:32+0500

2024-03-23T13:32+0500

узбекистан

казахстан

авиакомпания

рейс

самолет

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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Авиакомпания QAZAQ AIR впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан, сообщает компания Air Marakanda.Полеты будут осуществляться два раза в неделю по следующему расписанию:Время для каждого аэропорта указано местное.Первый рейс из Туркестана в Самарканд прибыл с делегацией во главе с первым заместителем акима Туркестанской области, а также руководителями управления транспорта и туризма. В торжественной встрече принял участие заместитель хокима Самаркандской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Рустам Кобилов.Ранее мы сообщали, что авиакомпания Air Samarkand начала выполнять регулярные полеты в Стамбул. На начальном этапе самолеты будут летать два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Из Самарканда самолеты будут вылетать в 8.00. Обратные рейсы из Стамбула запланированы в 12.30, прибытие в Самарканд в 19.00 (для каждого из пунктов указано местное время, разница 2 часа). Время полета составляет 4,5 часа.В будущем частоту рейсов планируют увеличить.

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