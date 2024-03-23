https://uz.sputniknews.ru/20240323/qazaq-air-zapusk-regulyarnyy-reys-samarkand-turkestan-43108039.html
Qazaq Air впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан
Qazaq Air впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан
Sputnik Узбекистан
Полеты будут выполняться на новых современных турбовинтовых самолетах De Havilland Dash-8-Q400NG
2024-03-23T13:32+0500
2024-03-23T13:32+0500
2024-03-23T13:32+0500
узбекистан
казахстан
авиакомпания
рейс
самолет
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ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Авиакомпания QAZAQ AIR впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан, сообщает компания Air Marakanda.Полеты будут осуществляться два раза в неделю по следующему расписанию:Время для каждого аэропорта указано местное.Первый рейс из Туркестана в Самарканд прибыл с делегацией во главе с первым заместителем акима Туркестанской области, а также руководителями управления транспорта и туризма. В торжественной встрече принял участие заместитель хокима Самаркандской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Рустам Кобилов.Ранее мы сообщали, что авиакомпания Air Samarkand начала выполнять регулярные полеты в Стамбул. На начальном этапе самолеты будут летать два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Из Самарканда самолеты будут вылетать в 8.00. Обратные рейсы из Стамбула запланированы в 12.30, прибытие в Самарканд в 19.00 (для каждого из пунктов указано местное время, разница 2 часа). Время полета составляет 4,5 часа.В будущем частоту рейсов планируют увеличить.
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qazaq air запуск регулярные рейсы самарканд туркестан полеты турбовинтовой самолет de havilland dash-8-q400ng
qazaq air запуск регулярные рейсы самарканд туркестан полеты турбовинтовой самолет de havilland dash-8-q400ng
Qazaq Air впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан
Полеты будут выполняться на новых современных турбовинтовых самолетах De Havilland Dash-8-Q400NG.
ТАШКЕНТ, 23 марта — Sputnik. Авиакомпания QAZAQ AIR впервые запустила регулярные рейсы из Самарканда в Туркестан, сообщает компания Air Marakanda.
Полеты будут осуществляться два раза в неделю по следующему расписанию:
вылет из Туркестана в 20.20 – прибытие в Самарканд в 21.20
вылет из Самарканда в 22.10 – прибытие в аэропорт Туркестана в 23.10.
Время для каждого аэропорта указано местное.
Первый рейс из Туркестана в Самарканд прибыл с делегацией во главе с первым заместителем акима Туркестанской области, а также руководителями управления транспорта и туризма.
В торжественной встрече принял участие заместитель хокима Самаркандской области по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Рустам Кобилов.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания Air Samarkand начала
выполнять регулярные полеты в Стамбул. На начальном этапе самолеты будут летать два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.
Из Самарканда самолеты будут вылетать в 8.00. Обратные рейсы из Стамбула запланированы в 12.30, прибытие в Самарканд в 19.00 (для каждого из пунктов указано местное время, разница 2 часа). Время полета составляет 4,5 часа.
В будущем частоту рейсов планируют увеличить.