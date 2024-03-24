https://uz.sputniknews.ru/20240324/terrorizm-ne-imeet-opravdaniy--zamgenseka-oon-osudil-terakt-v-krokuse-43124322.html

Терроризм не имеет оправданий — замгенсека ООН осудил теракт в "Крокусе"

Терроризм не имеет оправданий — замгенсека ООН осудил теракт в "Крокусе"

Sputnik Узбекистан

Замгенсека выразил соболезнования родным и близким жертв террористического акта, произошедшего 22 марта в Подмосковье.

2024-03-24T18:38+0500

2024-03-24T18:38+0500

2024-03-24T18:38+0500

россия

теракт

подмосковье

оон

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. Терроризм не имеет оправданий, а нелюди, совершившие теракт, должны понести суровое наказание, заявил замгенсека ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков, сообщает РИА Новости.Он подчеркнул, что категорически осуждает данный теракт.Вместе с тем замгенсека выразил соболезнования "родным и близким жертв этого ужасающего акта террора".По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления международного взаимодействия в борьбе с терроризмом.Напомним, стрельба и пожар произошли вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.В настоящее время задержаны 11 человек, причастных к данному теракту. Силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Читайте также Политики и дипломаты Узбекистана выразили соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

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