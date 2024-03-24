https://uz.sputniknews.ru/20240324/uzbekistan-uvelichil-obem-vneshnetorgovogo-oborota-43116328.html

Узбекистан увеличил объем внешнеторгового оборота — цифры

Узбекистан увеличил объем внешнеторгового оборота — цифры

Sputnik Узбекистан

За 2 месяца республика установила торговые отношения со 151 страной.

2024-03-24T12:15+0500

2024-03-24T12:15+0500

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ТАШКЕНТ, 24 марта — Sputnik. В Узбекистане в январе-феврале 2024 года вырос объем внешнеторгового оборота. Данные показатели увеличились на $940,3 млн, или на 10,5%, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, и, в итоге превысили $9,9 млрд, сообщает Агентство статистики.Наиболее значительная доля внешнеторгового оборота была с Китаем (21,5%), Россией (17,8 %), Казахстаном (5,9 %), Турцией (4,4 %) и Южной Кореей (3,7%).Из общего объема товарооборота на экспорт приходится – $3,6 млрд, на импорт — $6,3 млрд.Читайте также Каким был объем ВВП на душу населения в 2023 году в УзбекистанеВместе с тем за два месяца нынешнего года Узбекистан установил торговые отношения со 151 страной мира.

https://uz.sputniknews.ru/20240124/uzbekistan-eaeu-vneshnetorgovyy-oborot-izmeneniya-42181906.html

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