Арестован восьмой фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле"

ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, сообщает РИА Новости.На вопрос, понятно ли ему обвинение, подозреваемый заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито". По его словам, он не знал, что приютил будущих террористов. Сообщается, что уроженец Кыргызстана Касимов является гражданином России. Мужчина занимается индивидуальным предпринимательством и содержит кафе, в котором работает. Проживает в деревне под Красногорском. У него среднее образование и трое детей.Читайте также В России начался день траура по погибшим во время теракта в "Крокусе".Накануне Басманный суд арестовал до 22 мая отца и сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. По информации источника, Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.Из документов следует, что Исломов продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на его имени и не был переоформлен.По данным следственного комитета, один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни в этом году вовлек в состав организованной группы Аминчона и Диловара Исломовых.
Днем ранее были задержаны трое — отец и два сына, подозреваемые в причастности к теракту.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, сообщает РИА Новости.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.
На вопрос, понятно ли ему обвинение, подозреваемый заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито". По его словам, он не знал, что приютил будущих террористов.
Сообщается, что уроженец Кыргызстана Касимов является гражданином России. Мужчина занимается индивидуальным предпринимательством и содержит кафе, в котором работает. Проживает в деревне под Красногорском. У него среднее образование и трое детей.
Накануне Басманный суд арестовал до 22 мая отца и сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. По информации источника, Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.