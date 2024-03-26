Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240326/arestovan-vosmoy-figurant-dela-teraktye-podmoskovnom-krokusye-siti-xolle-43150849.html
Арестован восьмой фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле"
Арестован восьмой фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле"
Sputnik Узбекистан
Днем ранее были задержаны отец и два сына, подозреваемые в причастности к теракту.
2024-03-26T15:48+0500
2024-03-26T16:00+0500
россия
теракт
задержание преступников
безопасность
суд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1a/43150572_0:5:1025:581_1920x0_80_0_0_f4dded5e585dbc5ab73d22c1f79e3235.jpg
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, сообщает РИА Новости.На вопрос, понятно ли ему обвинение, подозреваемый заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито". По его словам, он не знал, что приютил будущих террористов. Сообщается, что уроженец Кыргызстана Касимов является гражданином России. Мужчина занимается индивидуальным предпринимательством и содержит кафе, в котором работает. Проживает в деревне под Красногорском. У него среднее образование и трое детей.Читайте также В России начался день траура по погибшим во время теракта в "Крокусе".Накануне Басманный суд арестовал до 22 мая отца и сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. По информации источника, Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.Из документов следует, что Исломов продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на его имени и не был переоформлен.По данным следственного комитета, один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни в этом году вовлек в состав организованной группы Аминчона и Диловара Исломовых.
https://uz.sputniknews.ru/20240325/terakt-krokus-arest-figuranty-delo-43128951.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1a/43150572_122:0:902:585_1920x0_80_0_0_1a03d1b5feba1b985e71574f5b3108c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, теракт, задержание преступников, безопасность, суд
россия, теракт, задержание преступников, безопасность, суд

Арестован восьмой фигурант дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле"

15:48 26.03.2024 (обновлено: 16:00 26.03.2024)
© RIA NovostiСуд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в Крокусе - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2024
© RIA Novosti
Подписаться
Днем ранее были задержаны трое — отец и два сына, подозреваемые в причастности к теракту.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Алишера Касимова, сообщает РИА Новости.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Алишера Касимова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.
На вопрос, понятно ли ему обвинение, подозреваемый заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито". По его словам, он не знал, что приютил будущих террористов.
Сообщается, что уроженец Кыргызстана Касимов является гражданином России. Мужчина занимается индивидуальным предпринимательством и содержит кафе, в котором работает. Проживает в деревне под Красногорском. У него среднее образование и трое детей.
Читайте также В России начался день траура по погибшим во время теракта в "Крокусе".
Накануне Басманный суд арестовал до 22 мая отца и сыновей Исроила, Диловара и Аминчона Исломовых. По информации источника, Диловар владел автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.
© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанк

Исроил Исломов, фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда г. Москвы.

Исроил Исломов, фигурант дела о теракте в &quot;Крокус Сити Холле&quot;, в здании Басманного суда г. Москвы. - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба Басманного суда
/
Перейти в фотобанк

Исроил Исломов, фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда г. Москвы.

© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанк

Диловар Исломов, фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда г. Москвы.

Диловар Исломов, фигурант дела о теракте в &quot;Крокус Сити Холле&quot;, в здании Басманного суда г. Москвы. - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба Басманного суда
/
Перейти в фотобанк

Диловар Исломов, фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда г. Москвы.

© Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанк

Аминчон Исломов, фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда г. Москвы.

Аминчон Исломов, фигурант дела о теракте в &quot;Крокус Сити Холле&quot;, в здании Басманного суда г. Москвы. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба Басманного суда
/
Перейти в фотобанк

Аминчон Исломов, фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда г. Москвы.

1/3
© Пресс-служба Басманного суда
/
Перейти в фотобанк

Исроил Исломов, фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда г. Москвы.

2/3
© Пресс-служба Басманного суда
/
Перейти в фотобанк

Диловар Исломов, фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда г. Москвы.

3/3
© Пресс-служба Басманного суда
/
Перейти в фотобанк

Аминчон Исломов, фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле", в здании Басманного суда г. Москвы.

Из документов следует, что Исломов продал машину в феврале, при этом страховой полис ОСАГО на эту машину так и остался на его имени и не был переоформлен.
По данным следственного комитета, один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни в этом году вовлек в состав организованной группы Аминчона и Диловара Исломовых.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2024
Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Вчера, 12:38
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0