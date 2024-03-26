https://uz.sputniknews.ru/20240326/dengi-dlya-kieva-vydelennye-ssha-marte-etogo-goda-potratili-eschye-noyabre-43148377.html
Деньги для Киева, выделенные США в марте этого года, потратили еще в ноябре — СМИ
Деньги для Киева, выделенные США в марте этого года, потратили еще в ноябре — СМИ
Sputnik Узбекистан
Politico пишет, что военная помощь для Украины одобренная конгрессом США в размере $300 млн была использована еще осенью.
2024-03-26T12:54+0500
2024-03-26T12:54+0500
2024-03-26T12:54+0500
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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Пакет финансовой помощи Киеву в размере $300 млн, который США одобрили в минувшую субботу, был потрачен еще в ноябре 2023, в тот момент, когда власти страны пытались избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования. Об этом пишет газета Politico ссылаясь на чиновника из администрации Джо Байдена, сообщает РИА Новости.Газета отмечает, что пакет финансовой помощи был частью правительственного бюджета.По информации источника издания, средства "сейчас недоступны для использования". Газета отмечает, что их выделение носило большей частью символический характер — даже если бы их можно было использовать, они бы не изменили ситуации на поле боя.Шатдаун в США это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В этом случае госслужащие, задействованные в критически важной работе, продолжают выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправляют в вынужденный отпуск.
https://uz.sputniknews.ru/20240314/svo-posledniy-paket-baydena--chto-poluchat-vsu-i-nato--42930795.html
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украина киев сша военная помощь финансирование
украина киев сша военная помощь финансирование
Деньги для Киева, выделенные США в марте этого года, потратили еще в ноябре — СМИ
Politico пишет, что военная помощь для Украины, одобренная конгрессом США в прошлую субботу, была использована еще осенью.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik.
Пакет финансовой помощи Киеву в размере $300 млн, который США одобрили в минувшую субботу, был потрачен еще в ноябре 2023, в тот момент, когда власти страны пытались избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования. Об этом пишет газета Politico ссылаясь на чиновника из администрации Джо Байдена, сообщает РИА Новости
.
Газета отмечает, что пакет финансовой помощи был частью правительственного бюджета.
"Деньги, выделенные в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, входили в пакет правительственного бюджета на $1,2 трлн, подписанный президентом Джо Байденом в субботу. Но на самом деле деньги были заложены еще в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования", — пишет автор статьи.
По информации источника издания, средства "сейчас недоступны для использования". Газета отмечает, что их выделение носило большей частью символический характер — даже если бы их можно было использовать, они бы не изменили ситуации на поле боя.
Шатдаун в США это прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. В этом случае госслужащие, задействованные в критически важной работе, продолжают выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправляют в вынужденный отпуск.