https://uz.sputniknews.ru/20240326/uzbekskiye-dzyudoisty-budut-uchastvovat-turnirye-bolshogo-shlema-turtsii-43144087.html

Узбекские дзюдоисты будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции

Узбекские дзюдоисты будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции

Sputnik Узбекистан

Ожидается, что в данных соревнованиях примут участие 661 спортсмен из 91-й страны мира.

2024-03-26T12:04+0500

2024-03-26T12:04+0500

2024-03-26T12:04+0500

узбекистан

турция

спорт

дзюдо

спортивные соревнования

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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Узбекские дзюдоисты основным составом будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Как уточняет комитет, с 29 по 31 марта турецкая Анталья примет очередной турнир "Большого шлема" по дзюдо. Данное соревнование является одним из последних трех стартов из серии "Большого шлема" перед летними Олимпийскими играми Париж-2024.Как ожидается, что на этот раз в состязаниях примут участие 661 спортсмен из 91-й страны мира, в том числе и дзюдоисты основного состава сборной Узбекистана.Читайте также: Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте.Как сообщает федерация дзюдо Узбекистана, в Турции на татами выйдут следующие узбекские спортсмены:МужчиныЖенщины

https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-bolshoy-shlem-dzyudo-42758211.html

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