Узбекские дзюдоисты будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции
© AFP / FRANCK FIFEШарофиддин Болтабоев (в белом) из Узбекистана и Тато Григалашвили из Грузии во время поединка в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио
© AFP / FRANCK FIFE
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Ожидается, что в данных соревнованиях примут участие 661 спортсмен из 91 страны мира.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Узбекские дзюдоисты основным составом будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Как уточняет комитет, с 29 по 31 марта турецкая Анталья примет очередной турнир "Большого шлема" по дзюдо. Данное соревнование является одним из последних трех стартов из серии "Большого шлема" перед летними Олимпийскими играми Париж-2024.
Как ожидается, что на этот раз в состязаниях примут участие 661 спортсмен из 91-й страны мира, в том числе и дзюдоисты основного состава сборной Узбекистана.
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Как сообщает федерация дзюдо Узбекистана, в Турции на татами выйдут следующие узбекские спортсмены:
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоисты основным составом примут участие на турнире "Большого шлема" в Турции
Дзюдоисты основным составом примут участие на турнире "Большого шлема" в Турции
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Мужчины
-60 кг: Дилшодбек Баратов
-60 кг: Достон Рузиев
-66 кг: Мухриддин Тиловов
-66 кг: Сардор Нуриллаев
-73 кг: Шахрам Ахадов
-73 кг: Муроджон Йулдошев
-81 кг: Нурбек Муртозоев
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев
-90 кг: Давлат Бобонов
-100 кг: Музаффарбек Турабоев
+100 кг: Алишер Юсупов
+100 кг: Шохрух Бахтиёров
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоисты основным составом примут участие на турнире "Большого шлема" в Турции
Дзюдоисты основным составом примут участие на турнире "Большого шлема" в Турции
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Женщины
-48 кг: Халима Курбонова
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-52 кг: Сита Кадамбаева
-57 кг: Шукуржон Аминова
-70 кг: Шохиста Назарова
-70 кг: Гулноза Матниязова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева
+78 кг: Рината Илматова
4 марта, 10:46