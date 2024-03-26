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https://uz.sputniknews.ru/20240326/uzbekskiye-dzyudoisty-budut-uchastvovat-turnirye-bolshogo-shlema-turtsii-43144087.html
Узбекские дзюдоисты будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции
Узбекские дзюдоисты будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции
Sputnik Узбекистан
Ожидается, что в данных соревнованиях примут участие 661 спортсмен из 91-й страны мира.
2024-03-26T12:04+0500
2024-03-26T12:04+0500
узбекистан
турция
спорт
дзюдо
спортивные соревнования
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ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Узбекские дзюдоисты основным составом будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Как уточняет комитет, с 29 по 31 марта турецкая Анталья примет очередной турнир "Большого шлема" по дзюдо. Данное соревнование является одним из последних трех стартов из серии "Большого шлема" перед летними Олимпийскими играми Париж-2024.Как ожидается, что на этот раз в состязаниях примут участие 661 спортсмен из 91-й страны мира, в том числе и дзюдоисты основного состава сборной Узбекистана.Читайте также: Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте.Как сообщает федерация дзюдо Узбекистана, в Турции на татами выйдут следующие узбекские спортсмены:МужчиныЖенщины
https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-bolshoy-shlem-dzyudo-42758211.html
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узбекистан турция дзюдо соревнования большой шлем
узбекистан турция дзюдо соревнования большой шлем

Узбекские дзюдоисты будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции

12:04 26.03.2024
© AFP / FRANCK FIFEШарофиддин Болтабоев (в белом) из Узбекистана и Тато Григалашвили из Грузии во время поединка в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио
Шарофиддин Болтабоев (в белом) из Узбекистана и Тато Григалашвили из Грузии во время поединка в весовой категории до 81 кг на Олимпийских играх 2020 года в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2024
© AFP / FRANCK FIFE
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Ожидается, что в данных соревнованиях примут участие 661 спортсмен из 91 страны мира.
ТАШКЕНТ, 26 марта — Sputnik. Узбекские дзюдоисты основным составом будут участвовать в турнире "Большого шлема" в Турции. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Как уточняет комитет, с 29 по 31 марта турецкая Анталья примет очередной турнир "Большого шлема" по дзюдо. Данное соревнование является одним из последних трех стартов из серии "Большого шлема" перед летними Олимпийскими играми Париж-2024.
Как ожидается, что на этот раз в состязаниях примут участие 661 спортсмен из 91-й страны мира, в том числе и дзюдоисты основного состава сборной Узбекистана.
Читайте также: Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте.
Как сообщает федерация дзюдо Узбекистана, в Турции на татами выйдут следующие узбекские спортсмены:
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоисты основным составом примут участие на турнире "Большого шлема" в Турции
Дзюдоисты основным составом примут участие на турнире Большого шлема в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2024
Дзюдоисты основным составом примут участие на турнире "Большого шлема" в Турции
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Мужчины
-60 кг: Дилшодбек Баратов
-60 кг: Достон Рузиев
-66 кг: Мухриддин Тиловов
-66 кг: Сардор Нуриллаев
-73 кг: Шахрам Ахадов
-73 кг: Муроджон Йулдошев
-81 кг: Нурбек Муртозоев
-81 кг: Шарофиддин Болтабоев
-90 кг: Давлат Бобонов
-100 кг: Музаффарбек Турабоев
+100 кг: Алишер Юсупов
+100 кг: Шохрух Бахтиёров
© Пресс-служба НОК УзбекистанаДзюдоисты основным составом примут участие на турнире "Большого шлема" в Турции
Дзюдоисты основным составом примут участие на турнире Большого шлема в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2024
Дзюдоисты основным составом примут участие на турнире "Большого шлема" в Турции
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Женщины
-48 кг: Халима Курбонова
-52 кг: Диёра Келдиёрова
-52 кг: Сита Кадамбаева
-57 кг: Шукуржон Аминова
-70 кг: Шохиста Назарова
-70 кг: Гулноза Матниязова
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева
+78 кг: Рината Илматова
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2024
Как Узбекистан завершил "Большой шлем" по дзюдо
4 марта, 10:46
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