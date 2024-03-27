https://uz.sputniknews.ru/20240327/v-uzbekistane-sokratilos-proizvodstvo-benzina-uglya-i-nefti-43159793.html

В Узбекистане сократилось производство бензина, угля и нефти

В Узбекистане сократилось производство бензина, угля и нефти

Sputnik Узбекистан

За два месяца в республике произвели 241,1 тыс. тонн бензина, 118,5 тысяч тонн нефти и 659 тысяч тонн угля.

2024-03-27T11:50+0500

2024-03-27T11:50+0500

2024-03-27T11:50+0500

узбекистан

производство

бензин

нефть

уголь

автомобили

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане сократилось производство бензина, угля и нефти. В январе-феврале текущего года в республике было произведено 241,1 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 22,8 тыс. тонн меньше чем за аналогичный период прошлого года. Тогда объем произведенного за 2 месяца бензина составлял 263,9 тыс. тонн. Это следует из данных, опубликованных Агентством статистики.Читайте также В Узбекистане с 1 апреля изменятся цены на нефтепродукты.Меньше в этом году произвели также угля и нефти по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В январе-феврале 2023 года показатели объема угля составляли 682 тонны, а нефти —127,3 тыс. тонн.Однако в этом году почти вдвое увеличилось производство легковых автомобилей и автомобильных двигателей.Объем производства отдельных видов промышленной продукции за два месяца 2024 года составил:автомобильный бензин – 241,1 тыс. тн;уголь – 659 тыс. тн;нефть – 118,5 тыс. тн;газовый конденсат – 214,7 тыс. тн;автобусы – 61 ед.;грузовые автомобили – 466 ед. (в 2023 г. – 350 ед.);автомобильные двигатели – 41 518 шт. (в 2023 г. – 21 400 шт.);легковые автомобили (кроме специальных легковых автомобилей) – 53 367 ед. ( в 2023 г. — 23 949 ед.).

https://uz.sputniknews.ru/20240208/eaeu-benzin-seny-2023-42391426.html

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