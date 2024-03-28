https://uz.sputniknews.ru/20240328/kitayskaya-kompaniya-planiruet-proizvodit-v-fergane-novuyu-produktsiyu-dlya-stroitelnoy-sfery--43177733.html
Китайская компания планирует производить в Фергане новую продукцию для строительной сферы
Китайская компания планирует производить в Фергане новую продукцию для строительной сферы
Sputnik Узбекистан
В Ферганскую область прибыла китайская делегация во главе с руководителем компании “Sichuan Shengyakai Fastening Equipment” для переговоров с потенциальными местными партнерами.
2024-03-28T13:37+0500
2024-03-28T13:37+0500
2024-03-28T14:10+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Китайская компания намерена реализовать в Ферганской области проект по производству инструментов для строительной отрасли, а именно строительно-монтажных пистолетов. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.Для обсуждения реализации проекта в регион из Китая прибыла делегация во главе с Гу Шанхоном — руководителем компании “Sichuan Shengyakai Fastening Equipment”.На встрече, в которой также приняли участие местные предприниматели, стороны рассмотрели возможность реализации совместного проекта по производству строительно-монтажных пистолетов в партнерстве с китайской компанией.Отмечалось, что спрос на данную продукцию в настоящее время высок во всех странах, где развивается строительный сектор. Гу Шанхон подчеркнул, что производимой продукцией можно будет насыщать внутренний рынок, и при этом в крупных объемах экспортировать также в другие страны.Стоимость данного проекта компании "Sichuan Shengyakai Fastening Equipment", работающей в провинции Сычуань, составляет $10 млн.Он также подтвердил готовность оказать всемерную поддержку в реализации двустороннего проекта.
https://uz.sputniknews.ru/20240324/uzbekistan-uvelichil-obem-vneshnetorgovogo-oborota-43116328.html
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узбекистан китай фергана сотрудничество производство
Китайская компания планирует производить в Фергане новую продукцию для строительной сферы
13:37 28.03.2024 (обновлено: 14:10 28.03.2024)
В Ферганскую область прибыла китайская делегация во главе с руководителем компании “Sichuan Shengyakai Fastening Equipment” для переговоров с потенциальными местными партнерами.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Китайская компания намерена реализовать в Ферганской области проект по производству инструментов для строительной отрасли, а именно строительно-монтажных пистолетов. Об этом сообщает
пресс-служба областной администрации.
Для обсуждения реализации проекта в регион из Китая прибыла делегация во главе с Гу Шанхоном — руководителем компании “Sichuan Shengyakai Fastening Equipment”.
На встрече, в которой также приняли участие местные предприниматели, стороны рассмотрели возможность реализации совместного проекта по производству строительно-монтажных пистолетов в партнерстве с китайской компанией.
Отмечалось, что спрос на данную продукцию в настоящее время высок во всех странах, где развивается строительный сектор. Гу Шанхон подчеркнул, что производимой продукцией можно будет насыщать внутренний рынок, и при этом в крупных объемах экспортировать также в другие страны.
Стоимость данного проекта компании "Sichuan Shengyakai Fastening Equipment", работающей в провинции Сычуань, составляет $10 млн.
“Производство нового вида продукции для строительной отрасли важно для промышленности Узбекистана. Проект будет иметь масштабное межрегиональное значение”, — отметил хоким Ферганской области.
Он также подтвердил готовность оказать всемерную поддержку в реализации двустороннего проекта.