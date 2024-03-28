https://uz.sputniknews.ru/20240328/kitayskaya-kompaniya-planiruet-uchastvovat-v-rekonstruktsii-dorogi-v-uzbekistane-43182341.html

Китайская компания планирует участвовать в реконструкции дороги в Узбекистане

Китайская компания планирует участвовать в реконструкции дороги в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Китайская компания "CITIC Construction" интересуется проектом реконструкции дороги Ташкент — Чиназ, а также планирует строить платные дороги в Узбекистане.

2024-03-28T17:25+0500

2024-03-28T17:25+0500

2024-03-28T18:02+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

ремонт дорог

инвестиции

министерство транспорта республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Китайская компания планирует участвовать в реконструкции дороги в Узбекистане, а также занимается разработкой проектов по строительству автомагистралей. Об этом сообщает Минтранс РУЗ.Участие китайской строительной компании в проектах по строительству и реконструкции автодорог в Узбекистане обсудили на встрече в министерстве руководство компании и министр транспорта Илхом Махкамов. Глава Минтранса Илхом Махкамов, в свою очередь, подчеркнул, что эти дороги должны быть построены в короткие сроки с использованием современных технологий, соответствующих международным стандартам. Особое внимание при этом следует уделить снижению стоимости строительства. Читайте также Навоиуран планирует привлечь китайскую компанию к разработке месторождений.Компания также сообщила, что проводит исследования и в ближайшие дни представит проектные предложения, отвечающие необходимым требованиям.

https://uz.sputniknews.ru/20240306/uzbekistan-stroitelstvo-transport-logistika-kitay-kapital-42807344.html

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