https://uz.sputniknews.ru/20240328/kitayskaya-kompaniya-planiruet-uchastvovat-v-rekonstruktsii-dorogi-v-uzbekistane-43182341.html
Китайская компания планирует участвовать в реконструкции дороги в Узбекистане
Китайская компания планирует участвовать в реконструкции дороги в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Китайская компания "CITIC Construction" интересуется проектом реконструкции дороги Ташкент — Чиназ, а также планирует строить платные дороги в Узбекистане.
2024-03-28T17:25+0500
2024-03-28T17:25+0500
2024-03-28T18:02+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
ремонт дорог
инвестиции
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Китайская компания планирует участвовать в реконструкции дороги в Узбекистане, а также занимается разработкой проектов по строительству автомагистралей. Об этом сообщает Минтранс РУЗ.Участие китайской строительной компании в проектах по строительству и реконструкции автодорог в Узбекистане обсудили на встрече в министерстве руководство компании и министр транспорта Илхом Махкамов. Глава Минтранса Илхом Махкамов, в свою очередь, подчеркнул, что эти дороги должны быть построены в короткие сроки с использованием современных технологий, соответствующих международным стандартам. Особое внимание при этом следует уделить снижению стоимости строительства. Читайте также Навоиуран планирует привлечь китайскую компанию к разработке месторождений.Компания также сообщила, что проводит исследования и в ближайшие дни представит проектные предложения, отвечающие необходимым требованиям.
https://uz.sputniknews.ru/20240306/uzbekistan-stroitelstvo-transport-logistika-kitay-kapital-42807344.html
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узбекистан китай дороги строительство реконструкция пунган — наманган и ташкент — чиназ сотрудничество
узбекистан китай дороги строительство реконструкция пунган — наманган и ташкент — чиназ сотрудничество
Китайская компания планирует участвовать в реконструкции дороги в Узбекистане
17:25 28.03.2024 (обновлено: 18:02 28.03.2024)
Китайская компания "CITIC Construction" интересуется проектом реконструкции дороги Ташкент — Чиназ, а также планирует строить платные дороги в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Китайская компания планирует участвовать в реконструкции дороги в Узбекистане, а также занимается разработкой проектов по строительству автомагистралей. Об этом сообщает
Минтранс РУЗ.
Участие китайской строительной компании в проектах по строительству и реконструкции автодорог в Узбекистане обсудили на встрече в министерстве руководство компании и министр транспорта Илхом Махкамов.
"Компания "CITIC Construction" выразила желание участвовать в реконструкции автодорог Пунган — Наманган и Ташкент — Чиназ, а также в строительстве новых платных дорог на основе международного опыта и современных решений", — говорится в сообщении.
Глава Минтранса Илхом Махкамов, в свою очередь, подчеркнул, что эти дороги должны быть построены в короткие сроки с использованием современных технологий, соответствующих международным стандартам. Особое внимание при этом следует уделить снижению стоимости строительства.
Компания также сообщила, что проводит исследования и в ближайшие дни представит проектные предложения, отвечающие необходимым требованиям.