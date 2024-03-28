https://uz.sputniknews.ru/20240328/obschestvennym-transportom-tashkentye-budet-upravlyat-yedinaya-smart-sistema-43179254.html
В Ташкенте внедряют Единую интеллектуальную систему управления общественным транспортом
В Ташкенте внедряют Единую интеллектуальную систему управления общественным транспортом
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление “О дополнительных мерах по совершенствованию системы финансирования общественного транспорта”.
2024-03-28T15:32+0500
2024-03-28T15:32+0500
2024-03-28T15:43+0500
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общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Ташкенте будет внедрена Единая интеллектуальная система управления общественным транспортом. Об этом сообщает канал правовой информации Министерства юстиции РУз.Согласно документу, до 1 июня 2024 года будут внедрены стимулирующие тарифы при использовании электронных систем оплаты за проезд в общественном транспорте.Кроме того, к данному сроку внедрят Единую интеллектуальную систему управления общественным транспортом. Система будет вести учет пассажиропотока на регулярных автобусных маршрутах Ташкента. А также контролировать работу водителей, денежные поступления, вести мониторинг технического состояния транспорта и фиксировать нарушения ПДД на выделенных полосах.Читайте также Сколько ждать автобус: в Ташкенте появятся "умные" остановки.Для осуществления расчетов с перевозчиками и аккумулирования поступлений от оплаты за проезд специальные фонды, созданные в управлениях транспорта на местах без образования юридического лица, будут переданы в систему территориальных управлений Министерства экономики и финансов. Вместе с тем, при управлениях экономики и финансов будут созданы группы по управлению средствами фондов. Они будут заниматься мониторингом денежных поступлений и анализировать работу маршрутов.
https://uz.sputniknews.ru/20240118/rossiya-uzbekistan-monorels-predlojeniye-42098969.html
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узбекистан ташкент система управления общественный транспорт
узбекистан ташкент система управления общественный транспорт
В Ташкенте внедряют Единую интеллектуальную систему управления общественным транспортом
15:32 28.03.2024 (обновлено: 15:43 28.03.2024)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление “О дополнительных мерах по совершенствованию системы финансирования общественного транспорта”.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
В Ташкенте будет внедрена Единая интеллектуальная система управления общественным транспортом. Об этом сообщает
канал правовой информации Министерства юстиции РУз.
Согласно документу, до 1 июня 2024 года будут внедрены стимулирующие тарифы при использовании электронных систем оплаты за проезд в общественном транспорте.
Кроме того, к данному сроку внедрят Единую интеллектуальную систему управления общественным транспортом. Система будет вести учет пассажиропотока на регулярных автобусных маршрутах Ташкента. А также контролировать работу водителей, денежные поступления, вести мониторинг технического состояния транспорта и фиксировать нарушения ПДД на выделенных полосах.
Для осуществления расчетов с перевозчиками и аккумулирования поступлений от оплаты за проезд специальные фонды, созданные в управлениях транспорта на местах без образования юридического лица, будут переданы в систему территориальных управлений Министерства экономики и финансов.
Вместе с тем, при управлениях экономики и финансов будут созданы группы по управлению средствами фондов. Они будут заниматься мониторингом денежных поступлений и анализировать работу маршрутов.