https://uz.sputniknews.ru/20240329/rossiya-artilleriya-pexota-podderjka-43197158.html
Российские артиллеристы поддерживают пехоту на Донецком направлении
Российские артиллеристы поддерживают пехоту на Донецком направлении
Sputnik Узбекистан
Артиллеристы наносят точные удары по выявленным воздушной разведкой целям — живой силе, укреплениям, технике противника, а также ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые средства ВСУ, препятствующие продвижению российских подразделений вперед
2024-03-29T13:41+0500
2024-03-29T13:41+0500
2024-03-29T15:01+0500
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Расчеты 152-мм буксируемого орудия "Гиацинт-Б" 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск эффективно взаимодействуют со штурмовыми подразделениями, ведущими наступательные действия на Донецком направлении специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Артиллеристы наносят точные удары по выявленным воздушной разведкой целям — живой силе, укреплениям, технике противника, а также ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые средства ВСУ, препятствующие продвижению вперед российских подразделений.Особую роль в расчете орудия "Гиацинт-Б" артиллеристы отводят наводчикам. Их задача — оперативно вводить корректировки при управлении огнем артиллерии. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций, добавили в российском военном ведомстве.
https://uz.sputniknews.ru/20240328/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-severskoye-napravleniye-43180850.html
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россия, спецоперация, вооруженные силы, в мире, украина, вооружение, безопасность, всу
россия, спецоперация, вооруженные силы, в мире, украина, вооружение, безопасность, всу
Российские артиллеристы поддерживают пехоту на Донецком направлении
13:41 29.03.2024 (обновлено: 15:01 29.03.2024)
Артиллеристы наносят точные удары по выявленным воздушной разведкой целям — живой силе, укреплениям, технике противника, а также ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые средства ВСУ, препятствующие продвижению российских подразделений вперед.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik
. Расчеты 152-мм буксируемого орудия "Гиацинт-Б" 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск эффективно взаимодействуют со штурмовыми подразделениями, ведущими наступательные действия на Донецком направлении специальной военной операции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
Артиллеристы наносят точные удары по выявленным воздушной разведкой целям — живой силе, укреплениям, технике противника, а также ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые средства ВСУ, препятствующие продвижению вперед российских подразделений.
"Пехота сейчас перемещается вперед очень быстро, поэтому осуществляем постоянный перекат в сторону противника… Работаем интенсивно, характер целей бывает разный — работаем по контрбатарейной борьбе, по опорным пунктам, по операторам FPV-дронов противника. Вчера тоже поразили цель – опорный пункт ВСУ в доме, хорошо отработал первый расчет", — рассказал командир орудия с позывным "Арбик".
Особую роль в расчете орудия "Гиацинт-Б" артиллеристы отводят наводчикам. Их задача — оперативно вводить корректировки при управлении огнем артиллерии. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций, добавили в российском военном ведомстве.