https://uz.sputniknews.ru/20240329/rossiya-artilleriya-pexota-podderjka-43197158.html

Российские артиллеристы поддерживают пехоту на Донецком направлении

Российские артиллеристы поддерживают пехоту на Донецком направлении

Sputnik Узбекистан

Артиллеристы наносят точные удары по выявленным воздушной разведкой целям — живой силе, укреплениям, технике противника, а также ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые средства ВСУ, препятствующие продвижению российских подразделений вперед

2024-03-29T13:41+0500

2024-03-29T13:41+0500

2024-03-29T15:01+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Расчеты 152-мм буксируемого орудия "Гиацинт-Б" 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск эффективно взаимодействуют со штурмовыми подразделениями, ведущими наступательные действия на Донецком направлении специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Артиллеристы наносят точные удары по выявленным воздушной разведкой целям — живой силе, укреплениям, технике противника, а также ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые средства ВСУ, препятствующие продвижению вперед российских подразделений.Особую роль в расчете орудия "Гиацинт-Б" артиллеристы отводят наводчикам. Их задача — оперативно вводить корректировки при управлении огнем артиллерии. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций, добавили в российском военном ведомстве.

https://uz.sputniknews.ru/20240328/rossiya-artilleriya-sryv-rotatsiya-vsu-severskoye-napravleniye-43180850.html

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