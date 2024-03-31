https://uz.sputniknews.ru/20240331/v-tashkente-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-s-kitayskoy-citic-construction-43217901.html

В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества с китайской “CITIC Construction”.

В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества с китайской “CITIC Construction”.

Sputnik Узбекистан

Руководство Министерства экономики и финансов РУз встретилось с главой китайской компании CITIC Construction Яном Сянсяном.

2024-03-31T12:03+0500

2024-03-31T12:03+0500

2024-03-31T12:03+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

экономика

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества с китайской компанией “CITIC Construction”. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов РУз.На встрече, прошедшей с участием руководства Министерства экономики и финансов РУз и главы китайской компании CITIC Construction Ян Цзяньцяна, обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области автомобильного транспорта, инженерной инфраструктуры, а также модернизации ирригационных систем Узбекистана.Вместе с тем стороны рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, теплоснабжения и сельского хозяйства.Читайте также Китайская компания планирует производить в Фергане новую продукцию для строительной сферы.По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации взаимного сотрудничества для развития новых направлений взаимодействия.

https://uz.sputniknews.ru/20240328/kitayskaya-kompaniya-planiruet-uchastvovat-v-rekonstruktsii-dorogi-v-uzbekistane-43182341.html

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