https://uz.sputniknews.ru/20240331/v-tashkente-obsudili-rasshirenie-sotrudnichestva-s-kitayskoy-citic-construction-43217901.html
В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества с китайской “CITIC Construction”.
В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества с китайской “CITIC Construction”.
Sputnik Узбекистан
Руководство Министерства экономики и финансов РУз встретилось с главой китайской компании CITIC Construction Яном Сянсяном.
2024-03-31T12:03+0500
2024-03-31T12:03+0500
2024-03-31T12:03+0500
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китай
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества с китайской компанией “CITIC Construction”. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов РУз.На встрече, прошедшей с участием руководства Министерства экономики и финансов РУз и главы китайской компании CITIC Construction Ян Цзяньцяна, обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области автомобильного транспорта, инженерной инфраструктуры, а также модернизации ирригационных систем Узбекистана.Вместе с тем стороны рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, теплоснабжения и сельского хозяйства.Читайте также Китайская компания планирует производить в Фергане новую продукцию для строительной сферы.По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации взаимного сотрудничества для развития новых направлений взаимодействия.
https://uz.sputniknews.ru/20240328/kitayskaya-kompaniya-planiruet-uchastvovat-v-rekonstruktsii-dorogi-v-uzbekistane-43182341.html
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узбекистан китай сотрудничество экономика инвестиции
узбекистан китай сотрудничество экономика инвестиции
В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества с китайской “CITIC Construction”.
Руководство Министерства экономики и финансов РУз встретилось с главой китайской компании CITIC Construction Яном Цзяньцяном.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
В Ташкенте обсудили расширение сотрудничества с китайской компанией “CITIC Construction”. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства экономики и финансов РУз.
На встрече, прошедшей с участием руководства Министерства экономики и финансов РУз и главы китайской компании CITIC Construction Ян Цзяньцяна, обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области автомобильного транспорта, инженерной инфраструктуры, а также модернизации ирригационных систем Узбекистана.
“Реализация совместных проектов направлена на более эффективное использование водных ресурсов и улучшение транспортной инфраструктуры регионов“, — говорится в сообщении.
Вместе с тем стороны рассмотрели перспективы двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, теплоснабжения и сельского хозяйства.
По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации взаимного сотрудничества для развития новых направлений взаимодействия.