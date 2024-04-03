https://uz.sputniknews.ru/20240403/rossiya-solntsepeki-pravyy-bereg-dnepra-43261340.html
"Солнцепеки" выжгли укрытия украинских боевиков на правом берегу Днепра
"Солнцепеки" выжгли укрытия украинских боевиков на правом берегу Днепра
Sputnik Узбекистан
Всего была уничтожена площадь в 40 тысяч квадратных метров, корректировку огня вели беспилотники
2024-04-03T13:41+0500
2024-04-03T13:41+0500
2024-04-03T13:41+0500
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В российском военном ведомстве добавили, что экипаж тяжелой огнеметной системы скрытно выдвинулся на боевую позицию и с наступлением темноты отправил в сторону противника "море огня", выжигая термобарическими зарядами на площади до 40 тыс. квадратных метров все его укрепления. Работа "Солнцепеков" сопровождалась расчетами беспилотников для контроля и корректировки. Результаты поражения передали на командный пункт в режиме реального времени.Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы на правобережье Днепра в Херсонской области.
https://uz.sputniknews.ru/20240402/chasov-yar-poterya-strategicheskoye-znacheniye-vsu-43247225.html
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россия "солнцепеки" правый берег днепр
россия "солнцепеки" правый берег днепр
"Солнцепеки" выжгли укрытия украинских боевиков на правом берегу Днепра
Всего была уничтожена площадь в 40 тысяч квадратных метров, корректировку огня вели беспилотники.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik.
Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" Воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации украинской армии с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"В зоне проведения специальной военной операции расчеты ТОС-1А "Солнцепек" одного из соединений Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" отработали по позициям противника на правом берегу. По итогам выполнения задания разведка доложила об уничтожении десантниками живой силы противника в замаскированных укрепленных опорных пунктах", — говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве добавили, что экипаж тяжелой огнеметной системы скрытно выдвинулся на боевую позицию и с наступлением темноты отправил в сторону противника "море огня", выжигая термобарическими зарядами на площади до 40 тыс. квадратных метров все его укрепления. Работа "Солнцепеков" сопровождалась расчетами беспилотников для контроля и корректировки. Результаты поражения передали на командный пункт в режиме реального времени.
Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы на правобережье Днепра в Херсонской области.