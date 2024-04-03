https://uz.sputniknews.ru/20240403/v-uzbekistane-na-stroitelstvo-i-remont-dorog-potratyat-pochti-400-mln-43260379.html

В Узбекистане на строительство и ремонт дорог потратят почти $400 млн

В Узбекистане на строительство и ремонт дорог потратят почти $400 млн

Sputnik Узбекистан

В рамках работ дорожно-строительных работ будет реконструирован участок международной автомагистрали М39 "Алма-Ата – Бишкек – Ташкент – Шахрисабз – Термез".

2024-04-03T11:54+0500

2024-04-03T11:54+0500

2024-04-03T12:20+0500

узбекистан

ремонт дорог

общество

реконструкция

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. На развитие сети международных и местных дорог и создание удобств для движения транспорта в Узбекистане в этом году будет направлено около $400 млн. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере строительства и реконструкции автомобильных дорог, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечается, что проект по строительству внутренних дорог планируют реализовать при участии Азиатского банка. В его рамках в Республике Каракалпакстан и 86 районах регионов, в 272 махаллях с населением более 770 тысяч человек, будет построено 841 км дорог с цементобетонным покрытием. На это будет направлено $240 млн средств.Еще один проект направлен на реконструкцию участка международной автомагистрали М39 "Алма-Ата – Бишкек – Ташкент – Шахрисабз – Термез" с 1255 по 1315 километры. Нуждающийся в ремонте отрезок проходит через центр Дехканабадского района.В постановлении от 10 октября 2023 года президент в качестве задачи поручил пересмотреть список автодорог общего пользования. Документом также утвержден перечень автомобильных дорог протяженностью 20 км в Республике Каракалпакстан и каждой области, эксплуатация которых в порядке эксперимента передается частному сектору на аутсорс.Читайте также Мирзиёев открыл мост, позволяющий отправлять новые поезда в РФ и Казахстан.На презентации специалисты представили информацию о работе, проделанной в этом направлении, и планах на текущий год.В свою очередь глава государства дал указания по качественному строительству дорог, созданию лесопосадок вдоль ремонтируемых улиц для улучшения экологии регионов и удобной дорожно-транспортной инфраструктуры в сельских районах.

https://uz.sputniknews.ru/20240328/kitayskaya-kompaniya-planiruet-uchastvovat-v-rekonstruktsii-dorogi-v-uzbekistane-43182341.html

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