https://uz.sputniknews.ru/20240404/vsk-rf-udar-vsu-bomby-yujnodonetsk-43278645.html
ВКС РФ ударили по ВСУ бомбами, от которых невозможно укрыться
ВКС РФ ударили по ВСУ бомбами, от которых невозможно укрыться
Sputnik Узбекистан
Удары нанесли по опорному пункту и личному составу противника на Южнодонецком направлении
2024-04-04T14:46+0500
2024-04-04T14:46+0500
2024-04-04T14:46+0500
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 велась на Южнодонецком направлении, уточнили в военном ведомстве.Также там рассказали, что удар наносился по опорному пункту и живой силе противника. ОДАБ-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые имеют крыло, рули и систему управления и превращают обычные бомбы в высокоточные.ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объеме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.Один Су-34 может нести четыре таких бомбы. Успешно выполнив задание и получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны РФ. ВКС РФ активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://uz.sputniknews.ru/20240403/rossiya-solntsepeki-pravyy-bereg-dnepra-43261340.html
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вск рф удар всу бомбы южнодонецкое направление
вск рф удар всу бомбы южнодонецкое направление
ВКС РФ ударили по ВСУ бомбами, от которых невозможно укрыться
Удары нанесли по опорному пункту и личному составу противника на Южнодонецком направлении.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik.
Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 велась на Южнодонецком направлении, уточнили в военном ведомстве.
Также там рассказали, что удар наносился по опорному пункту и живой силе противника. ОДАБ-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые имеют крыло, рули и систему управления и превращают обычные бомбы в высокоточные.
ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объеме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.
Один Су-34 может нести четыре таких бомбы. Успешно выполнив задание и получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны РФ.
ВКС РФ активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.