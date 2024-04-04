Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240404/vsk-rf-udar-vsu-bomby-yujnodonetsk-43278645.html
ВКС РФ ударили по ВСУ бомбами, от которых невозможно укрыться
ВКС РФ ударили по ВСУ бомбами, от которых невозможно укрыться
Sputnik Узбекистан
Удары нанесли по опорному пункту и личному составу противника на Южнодонецком направлении
2024-04-04T14:46+0500
2024-04-04T14:46+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
украина
вооружение
безопасность
всу
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/04/43278334_0:82:3352:1968_1920x0_80_0_0_9f63aa1080479aeea3901b3c43964e87.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 велась на Южнодонецком направлении, уточнили в военном ведомстве.Также там рассказали, что удар наносился по опорному пункту и живой силе противника. ОДАБ-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые имеют крыло, рули и систему управления и превращают обычные бомбы в высокоточные.ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объеме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.Один Су-34 может нести четыре таких бомбы. Успешно выполнив задание и получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны РФ. ВКС РФ активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://uz.sputniknews.ru/20240403/rossiya-solntsepeki-pravyy-bereg-dnepra-43261340.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/04/43278334_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_0afe1957f1d1e3637cf60e05ec8ae63e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вск рф удар всу бомбы южнодонецкое направление
вск рф удар всу бомбы южнодонецкое направление

ВКС РФ ударили по ВСУ бомбами, от которых невозможно укрыться

14:46 04.04.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвиационное шоу, посвященное 95-летию лётно-испытательного центра минобороны
Авиационное шоу, посвященное 95-летию лётно-испытательного центра минобороны - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Удары нанесли по опорному пункту и личному составу противника на Южнодонецком направлении.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по украинским военным авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 велась на Южнодонецком направлении, уточнили в военном ведомстве.
Также там рассказали, что удар наносился по опорному пункту и живой силе противника. ОДАБ-500 оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые имеют крыло, рули и систему управления и превращают обычные бомбы в высокоточные.
ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объеме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.
Один Су-34 может нести четыре таких бомбы. Успешно выполнив задание и получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны РФ.
ВКС РФ активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День первый - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2024
Спецоперация России по защите Донбасса
"Солнцепеки" выжгли укрытия украинских боевиков на правом берегу Днепра
Вчера, 13:41
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0