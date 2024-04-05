Мирзиёев и Токаев встретились в Хорезме — фото
14:00 05.04.2024 (обновлено: 14:57 05.04.2024)
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
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Лидеры Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в республику с визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
"В международном аэропорту Ургенча, украшенном государственными флагами двух стран, высокого гостя встретил глава нашего государства. Состоялась торжественная церемония с исполнением национальных песен и танцев", — говорится в сообщении.
Сегодня лидеры Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы.
В ходе переговоров они рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества.
Особое внимание уделят наращиванию объемов взаимного товарооборота, развитию кооперационных связей в ключевых отраслях экономики, практической реализации инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики, активизации программ гуманитарного обмена.
В фокусе внимания сторон также будут вопросы региональной повестки.
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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