https://uz.sputniknews.ru/20240405/mirziyoyev-tokayev-vstrecha-xorezm-43305765.html

Мирзиёев и Токаев встретились в Хорезме — фото

Мирзиёев и Токаев встретились в Хорезме — фото

Sputnik Узбекистан

Лидеры Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы

2024-04-05T14:00+0500

2024-04-05T14:00+0500

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узбекистан

казахстан

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

встреча

хива

политика

визит

фото

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в республику с визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Сегодня лидеры Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы. В ходе переговоров они рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества.Особое внимание уделят наращиванию объемов взаимного товарооборота, развитию кооперационных связей в ключевых отраслях экономики, практической реализации инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики, активизации программ гуманитарного обмена. В фокусе внимания сторон также будут вопросы региональной повестки.

https://uz.sputniknews.ru/20240404/tokayev-sagintayev-eaeu-eec-43280816.html

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