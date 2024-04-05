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https://uz.sputniknews.ru/20240405/mirziyoyev-tokayev-vstrecha-xorezm-43305765.html
Мирзиёев и Токаев встретились в Хорезме — фото
Мирзиёев и Токаев встретились в Хорезме — фото
Sputnik Узбекистан
Лидеры Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы
2024-04-05T14:00+0500
2024-04-05T14:57+0500
узбекистан
казахстан
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
встреча
хива
политика
визит
фото
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в республику с визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Сегодня лидеры Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы. В ходе переговоров они рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества.Особое внимание уделят наращиванию объемов взаимного товарооборота, развитию кооперационных связей в ключевых отраслях экономики, практической реализации инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики, активизации программ гуманитарного обмена. В фокусе внимания сторон также будут вопросы региональной повестки.
https://uz.sputniknews.ru/20240404/tokayev-sagintayev-eaeu-eec-43280816.html
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мирзиёев токаев встреча хорезм лидеры узбекистан казахстан
мирзиёев токаев встреча хорезм лидеры узбекистан казахстан

Мирзиёев и Токаев встретились в Хорезме — фото

14:00 05.04.2024 (обновлено: 14:57 05.04.2024)
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2024
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Лидеры Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в республику с визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
"В международном аэропорту Ургенча, украшенном государственными флагами двух стран, высокого гостя встретил глава нашего государства. Состоялась торжественная церемония с исполнением национальных песен и танцев", — говорится в сообщении.
Сегодня лидеры Узбекистана и Казахстана проведут переговоры и ознакомятся с историческими памятниками древней Хивы.
В ходе переговоров они рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества.
Особое внимание уделят наращиванию объемов взаимного товарооборота, развитию кооперационных связей в ключевых отраслях экономики, практической реализации инфраструктурных проектов в области транспорта и энергетики, активизации программ гуманитарного обмена.
В фокусе внимания сторон также будут вопросы региональной повестки.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Узбекистан
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче - Sputnik Узбекистан
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче - Sputnik Узбекистан
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом, тепло встретили в Ургенче - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Узбекистан
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в нашу страну. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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