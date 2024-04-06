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Предприниматели Узбекистана планируют участие в бизнес-форуме в Кувейте
Предприниматели Узбекистана планируют участие в бизнес-форуме в Кувейте
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В ходе онлайн-встречи с послом Узбекистана Аюбхоном Юнусовым в Эль-Кувейте обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестсотрудничества между узбекскими регионами и Кувейтом
2024-04-06T18:01+0500
2024-04-06T18:01+0500
2024-04-06T18:01+0500
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кувейт
регион
сотрудничество
ферганская область
бухарская область
сергелийский район
ташкент
бизнес
бизнес-форум
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Вопросы обеспечения участия представителей хокимиятов областей республики, а также деловых кругов в узбекско-кувейтском бизнес-форуме обсудили в ходе онлайн-встречи посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым, заместителем хокима Бухарской области по инвестициям и внешней торговле Ризой Асадовым и хокимом Сергелийского района Ташкента Эльбеком Шукуровым. Об этом сообщает ИА "Дунё".Форум планируют провести 13-14 мая в Кувейте.Обсудили также перспективы налаживания сотрудничества Бухарской, Ферганской областей и Сергелийского района с регионами Кувейта.Отмечалось, что инвестиционные проекты получат широкое распространение среди крупных бизнесменов Кувейта. Подчеркнули также, что будет оказана поддержка в организации отдельных переговоров с представителями бизнеса, заинтересованными в реализации этих проектов.Какие проекты планируют реализовать кувейтские компании в Фергане
узбекистан
кувейт
ферганская область
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предприниматели узбекистан участие бизнес-форум кувейт онлайн встреча посол аюбхон юнусов эль-кувейт перспективы расширение торговля экономика инвестиции сотрудничество регионы
предприниматели узбекистан участие бизнес-форум кувейт онлайн встреча посол аюбхон юнусов эль-кувейт перспективы расширение торговля экономика инвестиции сотрудничество регионы
Предприниматели Узбекистана планируют участие в бизнес-форуме в Кувейте
В ходе онлайн-встречи с послом Узбекистана Аюбхоном Юнусовым в Эль-Кувейте обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестсотрудничества между узбекскими регионами и Кувейтом.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Вопросы обеспечения участия представителей хокимиятов областей республики, а также деловых кругов в узбекско-кувейтском бизнес-форуме обсудили в ходе онлайн-встречи посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым, заместителем хокима Бухарской области по инвестициям и внешней торговле Ризой Асадовым и хокимом Сергелийского района Ташкента Эльбеком Шукуровым. Об этом сообщает ИА "Дунё"
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Форум планируют провести 13-14 мая в Кувейте.
Обсудили также перспективы налаживания сотрудничества Бухарской, Ферганской областей и Сергелийского района с регионами Кувейта.
"Участники встречи обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами Узбекистана и Кувейтом, дальнейшего развития межрегиональных связей, привлечения иностранных инвестиций в перспективные инвестиционные проекты", – говорится в сообщении.
Отмечалось, что инвестиционные проекты получат широкое распространение среди крупных бизнесменов Кувейта.
Подчеркнули также, что будет оказана поддержка в организации отдельных переговоров с представителями бизнеса, заинтересованными в реализации этих проектов.