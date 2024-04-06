https://uz.sputniknews.ru/20240406/predprinimatel-uzbekistan-kuveyt-biznes-forum-43321961.html

Предприниматели Узбекистана планируют участие в бизнес-форуме в Кувейте

Предприниматели Узбекистана планируют участие в бизнес-форуме в Кувейте

Sputnik Узбекистан

В ходе онлайн-встречи с послом Узбекистана Аюбхоном Юнусовым в Эль-Кувейте обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестсотрудничества между узбекскими регионами и Кувейтом

2024-04-06T18:01+0500

2024-04-06T18:01+0500

2024-04-06T18:01+0500

узбекистан

кувейт

регион

сотрудничество

ферганская область

бухарская область

сергелийский район

ташкент

бизнес

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Вопросы обеспечения участия представителей хокимиятов областей республики, а также деловых кругов в узбекско-кувейтском бизнес-форуме обсудили в ходе онлайн-встречи посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с хокимом Ферганской области Хайруллой Бозоровым, заместителем хокима Бухарской области по инвестициям и внешней торговле Ризой Асадовым и хокимом Сергелийского района Ташкента Эльбеком Шукуровым. Об этом сообщает ИА "Дунё".Форум планируют провести 13-14 мая в Кувейте.Обсудили также перспективы налаживания сотрудничества Бухарской, Ферганской областей и Сергелийского района с регионами Кувейта.Отмечалось, что инвестиционные проекты получат широкое распространение среди крупных бизнесменов Кувейта. Подчеркнули также, что будет оказана поддержка в организации отдельных переговоров с представителями бизнеса, заинтересованными в реализации этих проектов.Какие проекты планируют реализовать кувейтские компании в Фергане

узбекистан

кувейт

ферганская область

бухарская область

сергелийский район

ташкент

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предприниматели узбекистан участие бизнес-форум кувейт онлайн встреча посол аюбхон юнусов эль-кувейт перспективы расширение торговля экономика инвестиции сотрудничество регионы