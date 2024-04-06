Президенты Узбекистана и Казахстана посетили достопримечательности Хивы – фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаКасым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
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По приглашению Шавката Мирзиёева президент Казахстана находился в Узбекистане с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в древней Хиве, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаКасым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Ичан-кала, которую называют "музеем под открытым небом", является единственным сохранившимся в Центральной Азии городом-памятником. Здесь расположено более 120 архитектурных памятников.
© Пресс-служба президента УзбекистанаКасым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
В 1990 году Хиву включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1997 году она отметила свое 2 500-летие. В 2020 году город был объявлен культурной столицей тюркского мира, в 2024 – туристической столицей исламского мира.
© Пресс-служба президента УзбекистанаКасым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Дворец Нуруллабая построен в начале XX века. В комплекс входят медресе, более 100 комнат, галереи. В создании дворцовых апартаментов участвовали не только ведущие хивинские мастера, но и зарубежные художники-декораторы, которые внесли в отделку элементы европейского стиля модерн. Парадные залы оформлены каминами, венецианскими зеркалами и бронзовыми золочеными люстрами с хрустальными подвесками.
© Пресс-служба президента УзбекистанаКасым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
© Пресс-служба президента УзбекистанаКасым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
© Пресс-служба президента УзбекистанаКасым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
© Пресс-служба президента УзбекистанаКасым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев посетили исторические памятники в комплексе Ичан-кала и дворец Нуруллабая в Хиве
Рассказы об истории Хивы и ее вкладе в развитие науки, а также богатая культура и искусство региона произвели большое впечатление на казахстанских гостей.