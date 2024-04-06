Узбекистан и Россия: новые шаги в стандартизации и метрологии
© Торговое представительство России в УзбекистанеВстреча с участием торгпреда России в Узбекистане Константина Злыгостева, руководителя Росстандарта Антона Шалаева и директора Узбекского агентства по техническому регулированию Акмаля Жуманазарова
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На состоявшейся встрече рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества в этом направлении, в том числе подготовку Соглашения между правительствами России и Узбекистана об оказании технического содействия в области метрологии.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Сотрудничество в области стандартизации и метрологии обсудили на прошедшей встрече с участием Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева, руководителя Росстандарта Антона Шалаева и директора Узбекского агентства по техническому регулированию Акмаля Жуманазарова.
© Торговое представительство России в УзбекистанеВстреча с участием торгпреда России в Узбекистане Константина Злыгостева, руководителя Росстандарта Антона Шалаева и директора Узбекского агентства по техническому регулированию Акмаля Жуманазарова
Встреча с участием торгпреда России в Узбекистане Константина Злыгостева, руководителя Росстандарта Антона Шалаева и директора Узбекского агентства по техническому регулированию Акмаля Жуманазарова
© Торговое представительство России в УзбекистанеВстреча с участием торгпреда России в Узбекистане Константина Злыгостева, руководителя Росстандарта Антона Шалаева и директора Узбекского агентства по техническому регулированию Акмаля Жуманазарова
Встреча с участием торгпреда России в Узбекистане Константина Злыгостева, руководителя Росстандарта Антона Шалаева и директора Узбекского агентства по техническому регулированию Акмаля Жуманазарова
В ходе встречи рассмотрели:
подготовку Соглашения между правительствами России и Узбекистана об оказании технического содействия в области метрологии;
содействие государственных научных метрологических институтов (ГНМИ) Росстандарта Узбекскому национальному институту метрологии (УзНИМ) в организации и проведении сличений эталонов;
реализацию проекта "Создание комплекса инновационной метрологии" на базе УзНИМ;
взаимодействие в образовательной сфере и другое.
Напомним, в начале марта Акмал Жуманазаров и Константин Злыгостев также обсудили некоторые направления двустороннего взаимодействия.
В частности, говорили о взаимодействии профильных учебных центров и вузов в области стандартизации, технического регулирования и метрологии.