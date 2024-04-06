https://uz.sputniknews.ru/20240406/rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-standartizatsiya-metrologiya-43318942.html

Узбекистан и Россия: новые шаги в стандартизации и метрологии

Узбекистан и Россия: новые шаги в стандартизации и метрологии

Sputnik Узбекистан

На состоявшейся встрече рассмотрели ряд вопросов двустороннего сотрудничества в этом направлении, в том числе подготовку Соглашения между правительствами России и Узбекистана об оказании технического содействия в области метрологии

2024-04-06T12:28+0500

2024-04-06T12:28+0500

2024-04-06T12:28+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

соглашение

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Сотрудничество в области стандартизации и метрологии обсудили на прошедшей встрече с участием Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева, руководителя Росстандарта Антона Шалаева и директора Узбекского агентства по техническому регулированию Акмаля Жуманазарова.В ходе встречи рассмотрели:Напомним, в начале марта Акмал Жуманазаров и Константин Злыгостев также обсудили некоторые направления двустороннего взаимодействия.В частности, говорили о взаимодействии профильных учебных центров и вузов в области стандартизации, технического регулирования и метрологии.

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