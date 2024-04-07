https://uz.sputniknews.ru/20240407/uzbekistan-i-indiyskiiy-shtat-telangana-planiruyut-sotrudnichat-v-meditsine-i-farmatsevtike-43326623.html
Узбекистан и индийский штат Телангана планируют сотрудничать в медицине и фармацевтике
Узбекистан и индийский штат Телангана планируют сотрудничать в медицине и фармацевтике
Sputnik Узбекистан
Узбекские дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с компаниями индийского штата Телангана
2024-04-07T16:13+0500
2024-04-07T16:13+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан и индийскиий штат Телангана планируют сотрудничать в области медицины и фармацевтики, а также развивать взаимовыгодные межрегиональные отношения. Перспективы дальнейшего взаимодействия обсуждались на переговорах в индийском штате с участием посла Узбекистана Сардора Рустамбаева, сообщает ИА “Дунё”.Отмечалось, что штат, основанный в 2014 году, расположен на юге Индии и является самым молодым штатом страны. Поэтому в рамках встреч, организованных Посольством, главной темой стали перспективы сотрудничества в сфере медицины и фармацевтики.Представителям деловых кругов была представили информацию о созданной в Узбекистане благоприятной среде для ведения предпринимательской деятельности, широкой поддержке со стороны государства создания новых предприятий и привлечении инвестиций, эффективности свободных экономических зон и кластеров в сфере медицины и фармацевтики.В ходе переговоров с представителями ряда индийских компаний обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, фармацевтики, реализации совместных проектов и производства конкурентоспособной на международном рынке продукции.Стороны также уделили внимание вопросам инвестиционного сотрудничества в сфере информационных технологий, недвижимости, туризма, производства художественных и документальных фильмов, добавили в агентстве.Представители крупных компаний штата Телангана выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Узбекистаном.
https://uz.sputniknews.ru/20240401/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-obrazovaniye-43222382.html
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узбекистан индия сотрудничество медицина фармацевтика
Узбекистан и индийский штат Телангана планируют сотрудничать в медицине и фармацевтике
16:13 07.04.2024 (обновлено: 16:15 07.04.2024)
Узбекские дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с компаниями индийского штата Телангана.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан и индийскиий штат Телангана планируют сотрудничать в области медицины и фармацевтики, а также развивать взаимовыгодные межрегиональные отношения. Перспективы дальнейшего взаимодействия обсуждались на переговорах в индийском штате с участием посла Узбекистана Сардора Рустамбаева, сообщает ИА “Дунё”.
Отмечалось, что штат, основанный в 2014 году, расположен на юге Индии и является самым молодым штатом страны.
“В штате особенно динамично развивается сфера медицины и фармацевтики. По статистическим данным, вклад Теланганы в фармацевтическое производство страны составляет 30%. В административном центре штата – городе Хайдарабад создано около 20 инкубаторов в области медико-биологических наук и медицинских технологий. Прогнозируется, что к 2028 году этот город может превратится в бизнес-генератор с оборотом в $100 млрд”, — говорится в сообщении.
Поэтому в рамках встреч, организованных Посольством, главной темой стали перспективы сотрудничества в сфере медицины и фармацевтики.
Представителям деловых кругов была представили информацию о созданной в Узбекистане благоприятной среде для ведения предпринимательской деятельности, широкой поддержке со стороны государства создания новых предприятий и привлечении инвестиций, эффективности свободных экономических зон и кластеров в сфере медицины и фармацевтики.
В ходе переговоров с представителями ряда индийских компаний обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, фармацевтики, реализации совместных проектов и производства конкурентоспособной на международном рынке продукции.
Стороны также уделили внимание вопросам инвестиционного сотрудничества в сфере информационных технологий, недвижимости, туризма, производства художественных и документальных фильмов, добавили в агентстве.
Представители крупных компаний штата Телангана выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Узбекистаном.