https://uz.sputniknews.ru/20240407/uzbekistantsy-smogut-naxoditsya-v-kazaxstane-do-1-mesyatsa-bez-registratsii---podrobnosti-43323787.html
Узбекистанцы смогут находиться в Казахстане до 1 месяца без регистрации — подробности
Узбекистанцы смогут находиться в Казахстане до 1 месяца без регистрации — подробности
Sputnik Узбекистан
Аналогичные условия действуют и в отношении граждан Казахстана пребывающих в Узбекистане.
2024-04-07T11:15+0500
2024-04-07T11:15+0500
2024-04-07T11:15+0500
узбекистан
казахстан
закон
временная регистрация
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Граждане Узбекистана теперь смогут находиться в Казахстане до 30 дней без регистрации. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года". Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Akorda.В январе 2024 года Мажилис РК ратифицировал двусторонний протокол с Узбекистаном о взаимных поездках граждан.Отмечается, что подписание документа президентом Казахстана, увеличивает взаимный срок пребывания граждан на территории соседней страны без регистрации до 30 дней. Документом предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан Казахстана и Узбекистана на их территориях без регистрации, если период пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения госграницы (суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней без оформления разрешения на временное проживание) на основании документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство.Таким образом, обе республики увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории другой до 30 календарных дней без временной регистрации. Ранее срок пребывания без регистрации на территории другого государства ограничивался пятью днями для граждан обеих стран.Отмечается также, что если срок пребывания превышает 30 календарных дней, то необходимо получить разрешение на временное проживание (временная прописка) в соответствующих органах.
https://uz.sputniknews.ru/20240316/uzbekistan-kazaxstan-uglubleniye-strategicheskoye-partnerstvo-42977515.html
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узбекистан казахстан временная регистрация
узбекистан казахстан временная регистрация
Узбекистанцы смогут находиться в Казахстане до 1 месяца без регистрации — подробности
Аналогичные условия действуют и в отношении граждан Казахстана пребывающих в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Граждане Узбекистана теперь смогут находиться в Казахстане до 30 дней без регистрации. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года". Об этом сообщает
Zakon.kz со ссылкой
на Akorda.
В январе 2024 года Мажилис РК ратифицировал двусторонний протокол с Узбекистаном о взаимных поездках граждан.
Отмечается, что подписание документа президентом Казахстана, увеличивает взаимный срок пребывания граждан на территории соседней страны без регистрации до 30 дней.
“Закон нацелен на создание правовой основы для дальнейшего развития дружественных отношений между двумя республиками, урегулирования поездок их граждан, а также создания благоприятных условий для пребывания граждан одного государства на территории другого государства“, — говорится в сообщении.
Документом предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан Казахстана и Узбекистана на их территориях без регистрации, если период пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения госграницы (суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней без оформления разрешения на временное проживание) на основании документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство.
Таким образом, обе республики увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории другой до 30 календарных дней без временной регистрации. Ранее срок пребывания без регистрации на территории другого государства ограничивался пятью днями для граждан обеих стран.
Отмечается также, что если срок пребывания превышает 30 календарных дней, то необходимо получить разрешение на временное проживание (временная прописка) в соответствующих органах.