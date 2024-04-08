https://uz.sputniknews.ru/20240408/robot-skorpion-pomogaet-razminirovat-avdeevku-43330505.html

Робот "Скорпион" помогает разминировать Авдеевку

Робот "Скорпион" помогает разминировать Авдеевку

Sputnik Узбекистан

Российские военные освободили Авдеевку в конце февраля. ВСУ при отступлении оставили в городе множестве мин, взрывных устройств и ловушек

2024-04-08T10:40+0500

2024-04-08T10:40+0500

2024-04-08T11:22+0500

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Саперы для разминирования Авдеевки в ДНР и его окрестностей от "растяжек" активно применяют небольшой робот "Скорпион", который оснащен в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный".В конце февраля, когда Авдеевку освободили российские войска, начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе" рассказал, что только за сутки инженерные подразделения группировки войск "Центр" обезвредили свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельных взрывных устройств и мин-ловушек.Ранее в интервью агентству советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев."Скорпион" – легкий и компактный робот весом не более 30 кг. Максимальная скорость движения в городских условиях не менее 10 км/ч, а по грунту – не менее 5 км/ч.По словам "Умного", саперы могут досмотреть и поддеть подозрительный предмет с помощью "Скорпиона". Применение этого небольшого робота позволяет осматривать и проверять подозрительные объекты, а затем приступать к их нейтрализации."Умный" также уточнил, что робот оснащен и специальной тележкой, куда можно положить ящик с тротилом массой до 25 кг для доставки заряда к разрушаемому объекту.

https://uz.sputniknews.ru/20240406/svo-desantnik-nagrada-medal-dron-vsu-43320356.html

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