https://uz.sputniknews.ru/20240408/robot-skorpion-pomogaet-razminirovat-avdeevku-43330505.html
Робот "Скорпион" помогает разминировать Авдеевку
Робот "Скорпион" помогает разминировать Авдеевку
Sputnik Узбекистан
Российские военные освободили Авдеевку в конце февраля. ВСУ при отступлении оставили в городе множестве мин, взрывных устройств и ловушек
2024-04-08T10:40+0500
2024-04-08T10:40+0500
2024-04-08T11:22+0500
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Саперы для разминирования Авдеевки в ДНР и его окрестностей от "растяжек" активно применяют небольшой робот "Скорпион", который оснащен в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный".В конце февраля, когда Авдеевку освободили российские войска, начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе" рассказал, что только за сутки инженерные подразделения группировки войск "Центр" обезвредили свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельных взрывных устройств и мин-ловушек.Ранее в интервью агентству советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев."Скорпион" – легкий и компактный робот весом не более 30 кг. Максимальная скорость движения в городских условиях не менее 10 км/ч, а по грунту – не менее 5 км/ч.По словам "Умного", саперы могут досмотреть и поддеть подозрительный предмет с помощью "Скорпиона". Применение этого небольшого робота позволяет осматривать и проверять подозрительные объекты, а затем приступать к их нейтрализации."Умный" также уточнил, что робот оснащен и специальной тележкой, куда можно положить ящик с тротилом массой до 25 кг для доставки заряда к разрушаемому объекту.
https://uz.sputniknews.ru/20240406/svo-desantnik-nagrada-medal-dron-vsu-43320356.html
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робот авдеевка разминирование
робот авдеевка разминирование
Робот "Скорпион" помогает разминировать Авдеевку
10:40 08.04.2024 (обновлено: 11:22 08.04.2024)
Российские военные освободили Авдеевку в конце февраля. ВСУ при отступлении оставили в городе множество мин, взрывных устройств и ловушек.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Саперы для разминирования Авдеевки в ДНР и его окрестностей от "растяжек" активно применяют небольшой робот "Скорпион", который оснащен в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Умный".
В конце февраля, когда Авдеевку освободили российские войска, начальник инженерных войск ЦВО с позывным "Фрунзе" рассказал, что только за сутки инженерные подразделения группировки войск "Центр" обезвредили свыше 200 различных мин, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. При отступлении из Авдеевки ВСУ оставили множество минных заграждений против пехоты и техники, самодельных взрывных устройств и мин-ловушек.
Ранее в интервью агентству советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что на разминирование всей территории города потребуется несколько месяцев.
"Нашим главным помощником являются робототехнические средства. В данном варианте представлена дистанционно управляемая машина "Скорпион". Основная ее задача как для помощников саперов — это траление "растяжек". Осуществляется это за счет специальных штанг. Они используются для траления мин ОЗМ, а плуги – для траления растяжек на земле – в частности, мин ПОМ-2", — объяснил "Умный".
"Скорпион" – легкий и компактный робот весом не более 30 кг. Максимальная скорость движения в городских условиях не менее 10 км/ч, а по грунту – не менее 5 км/ч.
По словам "Умного", саперы могут досмотреть и поддеть подозрительный предмет с помощью "Скорпиона". Применение этого небольшого робота позволяет осматривать и проверять подозрительные объекты, а затем приступать к их нейтрализации.
"Робот позволяет производить досмотровые мероприятия, спереди и сзади находятся камеры, которые регулируются по высоте. Используются видеокамеры, подсветка, ИК-подсветка. Также могут передаваться голосовые сообщения на пульт видеоуправления оператора", — добавил военный.
"Умный" также уточнил, что робот оснащен и специальной тележкой, куда можно положить ящик с тротилом массой до 25 кг для доставки заряда к разрушаемому объекту.