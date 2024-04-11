https://uz.sputniknews.ru/20240411/raketa-angara-a5-vpervye-startovala-s-kosmodroma-vostochnyy--video-43392799.html

Ракета "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный — видео

Ракета "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный — видео

Sputnik Узбекистан

В будущем тяжелая российская ракета должна будет выводить на орбиту модули новой космической станции, а также пилотируемые корабли.

2024-04-11T17:12+0500

2024-04-11T17:12+0500

2024-04-11T17:13+0500

роскосмос

космос

запуск

ракета

космодром "восточный"

наука

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости.Отмечается, что пуск ракеты состоялся в 12.00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени ракеты. Теперь ему предстоит доставить на орбиту испытательную полезную нагрузку.Пуск перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава “Роскосмоса“ Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.Строительство инфраструктуры на Восточном для пуска тяжелых ракет началось в 2018 году. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.Планируется, что в будущем тяжелая ракета "Ангара" будет выводить с космодрома "Восточный" в Амурской области модули для Российской орбитальной станции и пилотируемые корабли. Строительство новой космической станции должно начаться в 2027 году.

https://uz.sputniknews.ru/20240410/vtoroy-otmen-pusk-raketa-angara-5-kosmodrom-vostochnyy-43380245.html

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LIVE: Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный Sputnik Узбекистан LIVE: Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный 2024-04-11T17:12+0500 true PT16M21S

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