https://uz.sputniknews.ru/20240411/raketa-angara-a5-vpervye-startovala-s-kosmodroma-vostochnyy--video-43392799.html
Ракета "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный — видео
Ракета "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный — видео
Sputnik Узбекистан
В будущем тяжелая российская ракета должна будет выводить на орбиту модули новой космической станции, а также пилотируемые корабли.
2024-04-11T17:12+0500
2024-04-11T17:12+0500
2024-04-11T17:13+0500
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости.Отмечается, что пуск ракеты состоялся в 12.00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени ракеты. Теперь ему предстоит доставить на орбиту испытательную полезную нагрузку.Пуск перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава “Роскосмоса“ Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.Строительство инфраструктуры на Восточном для пуска тяжелых ракет началось в 2018 году. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.Планируется, что в будущем тяжелая ракета "Ангара" будет выводить с космодрома "Восточный" в Амурской области модули для Российской орбитальной станции и пилотируемые корабли. Строительство новой космической станции должно начаться в 2027 году.
https://uz.sputniknews.ru/20240410/vtoroy-otmen-pusk-raketa-angara-5-kosmodrom-vostochnyy-43380245.html
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LIVE: Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный
Sputnik Узбекистан
LIVE: Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный
2024-04-11T17:12+0500
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PT16M21S
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ракета "ангара-а5" старт космодром восточный
ракета "ангара-а5" старт космодром восточный
Ракета "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный — видео
17:12 11.04.2024 (обновлено: 17:13 11.04.2024)
В будущем тяжелая российская ракета должна будет выводить на орбиту модули новой космической станции, а также пилотируемые корабли.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости
.
Отмечается, что пуск ракеты состоялся в 12.00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени ракеты. Теперь ему предстоит доставить на орбиту испытательную полезную нагрузку.
“Первый старт "Ангары-А5" с Восточного изначально был назначен на 12.00 мск 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до этого времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты“, — говорится в сообщении.
Пуск перенесли на сутки, но 10 апреля ситуация повторилась. Как сообщил глава “Роскосмоса“ Юрий Борисов, в этот раз ракета не стартовала из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.
Строительство инфраструктуры на Восточном для пуска тяжелых ракет началось в 2018 году. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Планируется, что в будущем тяжелая ракета "Ангара" будет выводить с космодрома "Восточный" в Амурской области модули для Российской орбитальной станции и пилотируемые корабли. Строительство новой космической станции должно начаться в 2027 году.