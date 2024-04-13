https://uz.sputniknews.ru/20240413/tsentralnaya-aziya-rossiya-minsk-vstrecha-ministr-inostrannyx-del-43408279.html
"Центральная Азия + Россия": в Минске прошла встреча министров иностранных дел
"Центральная Азия + Россия": в Минске прошла встреча министров иностранных дел
Sputnik Узбекистан
Участники рассмотрели актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, предложения по развитию экономических связей и реализации перспективных проектов
2024-04-13T10:08+0500
2024-04-13T10:08+0500
2024-04-13T10:08+0500
россия
центральная азия
минск
встреча
мид
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Минске состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Россия", сообщает глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.Он также добавил, что “зеленая” энергетика, нехватка воды и экологические вопросы становятся все более актуальными.Ранее в Минске прошла встреча президента Беларуси и главы МИД Узбекистана. Как отметил Бахтиёр Саидов, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня.СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов
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центральная азия россия минск встреча министр иностранных дел участники вопросы многостороннее сотрудничество предложения развитие экономические связи реализация перспектива проект
центральная азия россия минск встреча министр иностранных дел участники вопросы многостороннее сотрудничество предложения развитие экономические связи реализация перспектива проект
"Центральная Азия + Россия": в Минске прошла встреча министров иностранных дел
Участники рассмотрели актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, предложения по развитию экономических связей и реализации перспективных проектов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
В Минске состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Россия", сообщает глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале
.
"Вместе с делегациями МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России рассмотрели актуальные темы нашего многостороннего сотрудничества, а также предложения по развитию экономических связей и реализации перспективных проектов", – написал министр.
Он также добавил, что “зеленая” энергетика, нехватка воды и экологические вопросы становятся все более актуальными.
Ранее в Минске прошла встреча
президента Беларуси и главы МИД Узбекистана.
Как отметил Бахтиёр Саидов, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня.