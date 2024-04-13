https://uz.sputniknews.ru/20240413/tsentralnaya-aziya-rossiya-minsk-vstrecha-ministr-inostrannyx-del-43408279.html

"Центральная Азия + Россия": в Минске прошла встреча министров иностранных дел

"Центральная Азия + Россия": в Минске прошла встреча министров иностранных дел

Sputnik Узбекистан

Участники рассмотрели актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, предложения по развитию экономических связей и реализации перспективных проектов

2024-04-13T10:08+0500

2024-04-13T10:08+0500

2024-04-13T10:08+0500

россия

центральная азия

минск

встреча

мид

бахтиер саидов

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Минске состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Россия", сообщает глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.Он также добавил, что “зеленая” энергетика, нехватка воды и экологические вопросы становятся все более актуальными.Ранее в Минске прошла встреча президента Беларуси и главы МИД Узбекистана. Как отметил Бахтиёр Саидов, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня.СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов

россия

центральная азия

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