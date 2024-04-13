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https://uz.sputniknews.ru/20240413/tsentralnaya-aziya-rossiya-minsk-vstrecha-ministr-inostrannyx-del-43408279.html
"Центральная Азия + Россия": в Минске прошла встреча министров иностранных дел
"Центральная Азия + Россия": в Минске прошла встреча министров иностранных дел
Sputnik Узбекистан
Участники рассмотрели актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, предложения по развитию экономических связей и реализации перспективных проектов
2024-04-13T10:08+0500
2024-04-13T10:08+0500
россия
центральная азия
минск
встреча
мид
бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Минске состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Россия", сообщает глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.Он также добавил, что “зеленая” энергетика, нехватка воды и экологические вопросы становятся все более актуальными.Ранее в Минске прошла встреча президента Беларуси и главы МИД Узбекистана. Как отметил Бахтиёр Саидов, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня.СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов
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центральная азия россия минск встреча министр иностранных дел участники вопросы многостороннее сотрудничество предложения развитие экономические связи реализация перспектива проект
центральная азия россия минск встреча министр иностранных дел участники вопросы многостороннее сотрудничество предложения развитие экономические связи реализация перспектива проект

"Центральная Азия + Россия": в Минске прошла встреча министров иностранных дел

10:08 13.04.2024
© Telegram-канал Бахтиёра СаидоваВ Минске провели встречу министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Россия"
В Минске провели встречу министров иностранных дел в формате Центральная Азия + Россия - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2024
© Telegram-канал Бахтиёра Саидова
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Участники рассмотрели актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, предложения по развитию экономических связей и реализации перспективных проектов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Минске состоялась встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Россия", сообщает глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал Бахтиёра СаидоваМинистр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов
В Минске провели встречу министров иностранных дел в формате Центральная Азия + Россия - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2024
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов
© Telegram-канал Бахтиёра Саидова
"Вместе с делегациями МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и России рассмотрели актуальные темы нашего многостороннего сотрудничества, а также предложения по развитию экономических связей и реализации перспективных проектов", – написал министр.
Он также добавил, что “зеленая” энергетика, нехватка воды и экологические вопросы становятся все более актуальными.
Ранее в Минске прошла встреча президента Беларуси и главы МИД Узбекистана.
Как отметил Бахтиёр Саидов, сотрудничество двух стран, основанное на дружбе и взаимном уважении, демонстрирует динамичное развитие по всем аспектам повестки дня.
СМИД СНГ принял заявление об обеспечении безопасных условий для журналистов
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