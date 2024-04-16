Мирзиёев принял глав МИД ряда стран — подробности
10:10 16.04.2024 (обновлено: 11:00 16.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасима бин Мухаммада аль-Будайви
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Катара, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Бахрейна, ОАЭ, Азербайджана посетили республику в рамках программы заседания министров иностранных дел стран Центральной Азии и арабских государств Залива.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял глав внешнеполитических ведомств Туркменистана, Катара, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, ОАЭ, Азербайджана,сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Все они участвовали во второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".
В беседе с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и углубленного стратегического партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла и о целом ряде мероприятий, которые пройдут в этом году в Узбекистане, в связи с празднованием 300-летия поэта Махтумкули Фраги.
"Особое внимание уделено вопросам формирования новой повестки многопланового партнерства в рамках подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
В ходе встречи с делегацией Государства Катар во главе с Премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Мухаммадом бин Абдурахманом Аль Тани в фокусе внимания находились актуальные вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Государства Катар во главе с Премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Мухаммадом бин Абдурахманом Аль Тани
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Государства Катар во главе с Премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Мухаммадом бин Абдурахманом Аль Тани
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев отметил интенсивный политический диалог, динамичный рост объемов взаимной торговли и инвестиций.
Отмечалось, что в рамках культурно-гуманитарного обмена в октябре в Узбекистане пройдет Неделя культуры Катара.
"Подчеркнута важность продвижения совместных инвестиционных проектов, скорейшего создания эффективных механизмов их финансовой поддержки. Рассмотрены вопросы ускорения практической реализации проекта строительства Трансафганской железной дороги", — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана и премьер Катара обменялись мнениями по региональной проблематике, включая серьезную эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.
В ходе диалога с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсала бин Фархана Аль Сауда рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-саудовских многоплановых отношений и полномасштабного партнерства в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны подчеркнули рост объемов взаимной торговли, количества совместных предприятий и частоты авиарейсов.
Особое внимание они уделили подготовке к предстоящим мероприятиям, в том числе ко второму саммиту диалога "Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива" в 2025 году.
"Кроме того, были обсуждены другие вопросы региональной повестки, в том числе ситуация в Афганистане и мирное урегулирование палестинской проблематики", — говорится в сообщении.
На встрече с делегацией Султаната Оман во главе с министром иностранных дел Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди рассматривались вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, прежде всего эффективной реализации потенциала в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Султаната Оман во главе с министром иностранных дел Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Султаната Оман во главе с министром иностранных дел Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны отметили важность расширения портфеля проектов совместной инвестиционной компании, действующей в Узбекистане.
"Предложено осуществление новых проектов и программ в таких приоритетных направлениях, как развитие банковского сектора, цифровые технологии, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, образование", — указано в сообщении.
Речь шла о необходимости активизации контактов и институциональных механизмов сотрудничества – регулярном проведении политических консультаций, заседаний Межправкомиссии, бизнес-форумов и выставок.
О дальнейшем развитии конструктивного политического диалога, расширении торгово-экономического, финансово-инвестиционного и гуманитарного сотрудничества говорили в ходе встречи президента Узбекистана с делегацией Кувейта во главе с министром иностранных дел Абдуллой аль-Яхья.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Государства Кувейт во главе с министром иностранных дел Абдуллой аль-Яхья
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Государства Кувейт во главе с министром иностранных дел Абдуллой аль-Яхья
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Подчеркнута необходимость активизации взаимных визитов, реализации программ культурного и туристического обмена, продвижения инвестиционных проектов с участием ведущих компаний в приоритетных отраслях, в том числе в рамках налаженного тесного сотрудничества с Кувейтским фондом арабского экономического развития и путем налаживания плодотворного партнерства с Инвестиционным агентством Кувейта", — говорится в сообщении.
Также участники встречи отметили важность проведения в ближайшие сроки двусторонних политических консультаций, первого заседания совместной Межправительственной комиссии и бизнес-форума.
В ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией Королевства Бахрейн во главе с министром иностранных дел Абдулатифом бин Рашидом аль-Заяни рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-бахрейнского многопланового партнерства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Королевства Бахрейн во главе с министром иностранных дел Абдулатифом бин Рашидом аль-Заяни
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Королевства Бахрейн во главе с министром иностранных дел Абдулатифом бин Рашидом аль-Заяни
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла об активизации политического диалога и скорейшем запуске механизма политических консультаций.
"Отмечены имеющиеся большой потенциал и широкие возможности для торгово-экономического сотрудничества, продвижения программ и проектов в банковско-финансовом секторе, сфере строительства автомобильных и железных дорог, модернизации энергетической инфраструктуры и других приоритетных направлениях", — говорится в сообщении.
В беседе с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи предметно рассмотрены вопросы дальнейшего расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Подчеркнута важность разработки и продвижения перспективных инвестиционных проектов в таких отраслях, как "зеленая" энергетика, металлургия, сельское хозяйство, транспорт и коммуникации. Отдельное внимание уделено вопросам подготовки технического проекта и начала строительства Трансафганской железной дороги", — говорится в сообщении.
В ходе встречи главы Узбекистана с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание стороны уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне и формированию портфеля перспективных проектов по 10 новым направлениям взаимодействия.
Также обсудили график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.
В ходе встречи Шавката Мирзиёева с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасима бин Мухаммада аль-Будайви речь шла о дальнейшем развитии конструктивного диалога и укреплении взаимодействия Узбекистана с Советом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасима бин Мухаммада аль-Будайви
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 апреля принял генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасима бин Мухаммада аль-Будайви
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава нашего государства выразил удовлетворение нынешней динамикой многопланового сотрудничества между регионами и высоко оценил плодотворные итоги состоявшейся в городе Ташкенте второй встречи министров иностранных дел", — говорится в сообщении
Стороны обсудили выполнение договоренностей первого саммита стран Центральной Азии и арабских государств Залива, прошедшего в прошлом году в Джидде.
Особое внимание уделили практической реализации выдвинутых Узбекистаном инициатив и предложений в сфере инвестиций, торговли, высоких технологий, туризма и других направлениях.
Также рассмотрены вопросы подготовки повестки дня второго саммита, который состоится в городе Самарканде в 2025 году.