https://uz.sputniknews.ru/20240416/mirziyoyev-vstrechi-glavy-mid-strany-43444263.html

Мирзиёев принял глав МИД ряда стран — подробности

Мирзиёев принял глав МИД ряда стран — подробности

Sputnik Узбекистан

Руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Катара, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, Бахрейна посетили республику в рамках программы заседания министров иностранных дел стран Центральной Азии и арабских государств Залива

2024-04-16T10:10+0500

2024-04-16T10:10+0500

2024-04-16T11:00+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

мид

встреча министров иностранных дел стратегического диалога «центральная азия – совет сотрудничества арабских государств залива»

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял глав внешнеполитических ведомств Туркменистана, Катара, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, ОАЭ, Азербайджана,сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Все они участвовали во второй встрече министров иностранных дел Стратегического диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".В беседе с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и углубленного стратегического партнерства.Речь шла и о целом ряде мероприятий, которые пройдут в этом году в Узбекистане, в связи с празднованием 300-летия поэта Махтумкули Фраги.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.В ходе встречи с делегацией Государства Катар во главе с Премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Мухаммадом бин Абдурахманом Аль Тани в фокусе внимания находились актуальные вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.Шавкат Мирзиёев отметил интенсивный политический диалог, динамичный рост объемов взаимной торговли и инвестиций.Отмечалось, что в рамках культурно-гуманитарного обмена в октябре в Узбекистане пройдет Неделя культуры Катара.Президент Узбекистана и премьер Катара обменялись мнениями по региональной проблематике, включая серьезную эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.В ходе диалога с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсала бин Фархана Аль Сауда рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-саудовских многоплановых отношений и полномасштабного партнерства в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.Стороны подчеркнули рост объемов взаимной торговли, количества совместных предприятий и частоты авиарейсов.Особое внимание они уделили подготовке к предстоящим мероприятиям, в том числе ко второму саммиту диалога "Центральная Азия — Совет сотрудничества арабских государств Залива" в 2025 году.На встрече с делегацией Султаната Оман во главе с министром иностранных дел Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди рассматривались вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, прежде всего эффективной реализации потенциала в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Стороны отметили важность расширения портфеля проектов совместной инвестиционной компании, действующей в Узбекистане.Речь шла о необходимости активизации контактов и институциональных механизмов сотрудничества – регулярном проведении политических консультаций, заседаний Межправкомиссии, бизнес-форумов и выставок.О дальнейшем развитии конструктивного политического диалога, расширении торгово-экономического, финансово-инвестиционного и гуманитарного сотрудничества говорили в ходе встречи президента Узбекистана с делегацией Кувейта во главе с министром иностранных дел Абдуллой аль-Яхья.Также участники встречи отметили важность проведения в ближайшие сроки двусторонних политических консультаций, первого заседания совместной Межправительственной комиссии и бизнес-форума.В ходе встречи Шавката Мирзиёева с делегацией Королевства Бахрейн во главе с министром иностранных дел Абдулатифом бин Рашидом аль-Заяни рассмотрены вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-бахрейнского многопланового партнерства.Речь шла об активизации политического диалога и скорейшем запуске механизма политических консультаций.В беседе с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи предметно рассмотрены вопросы дальнейшего расширения практического взаимодействия в приоритетных направлениях.В ходе встречи главы Узбекистана с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.Особое внимание стороны уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне и формированию портфеля перспективных проектов по 10 новым направлениям взаимодействия.Также обсудили график предстоящих встреч и мероприятий на высшем уровне.В ходе встречи Шавката Мирзиёева с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасима бин Мухаммада аль-Будайви речь шла о дальнейшем развитии конструктивного диалога и укреплении взаимодействия Узбекистана с Советом.Стороны обсудили выполнение договоренностей первого саммита стран Центральной Азии и арабских государств Залива, прошедшего в прошлом году в Джидде.Особое внимание уделили практической реализации выдвинутых Узбекистаном инициатив и предложений в сфере инвестиций, торговли, высоких технологий, туризма и других направлениях.Также рассмотрены вопросы подготовки повестки дня второго саммита, который состоится в городе Самарканде в 2025 году.

https://uz.sputniknews.ru/20240415/glavy-mid-strany-sa-zaliv-vstrecha-tashkent-43437908.html

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