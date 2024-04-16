https://uz.sputniknews.ru/20240416/rossiya-desantniki-unichtojeniye-vsu-chasov-yar-43448658.html

Российские десантники уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре

Российские десантники уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре

Sputnik Узбекистан

В ходе работы расчета при помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ликвидировано до взвода резервов украинских военных

2024-04-16T15:19+0500

2024-04-16T15:19+0500

2024-04-16T15:19+0500

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Вслед за первым залпом была проведена корректировка с последующим повтором.В Минобороны РФ уточнили, что в ходе работы расчета уничтожено до взвода резервов украинских военных.

https://uz.sputniknews.ru/20240415/rossiya-voyennyy-unichtojeniye-tank-leopard-2-43425848.html

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