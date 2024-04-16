https://uz.sputniknews.ru/20240416/rossiya-desantniki-unichtojeniye-vsu-chasov-yar-43448658.html
Российские десантники уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре
Российские десантники уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре
Sputnik Узбекистан
В ходе работы расчета при помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ликвидировано до взвода резервов украинских военных
2024-04-16T15:19+0500
2024-04-16T15:19+0500
2024-04-16T15:19+0500
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Вслед за первым залпом была проведена корректировка с последующим повтором.В Минобороны РФ уточнили, что в ходе работы расчета уничтожено до взвода резервов украинских военных.
https://uz.sputniknews.ru/20240415/rossiya-voyennyy-unichtojeniye-tank-leopard-2-43425848.html
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россия десантники часов яр работа расчета реактивные системы залпового огня бм-21 "град"
россия десантники часов яр работа расчета реактивные системы залпового огня бм-21 "град"
Российские десантники уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре
В ходе работы расчета при помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" ликвидировано до взвода резервов украинских военных.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"С получением боевой задачи на уничтожение обнаруженного скопления живой силы ВСУ, а также командного пункта в одном из ангаров в промышленной зоне населенного пункта Часов Яр расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам", — рассказали в российском военном ведомстве.
Вслед за первым залпом была проведена корректировка с последующим повтором.
В Минобороны РФ уточнили, что в ходе работы расчета уничтожено до взвода резервов украинских военных.