https://uz.sputniknews.ru/20240418/kak-vstretili-mirziyoeva-v-dushanbe-43480732.html

Как встретили Мирзиёева в Душанбе — фото

Как встретили Мирзиёева в Душанбе — фото

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана 18 апреля прибыл в Таджикистан с государственным визитом.

2024-04-18T11:11+0500

2024-04-18T11:11+0500

2024-04-18T11:46+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

таджикистан

аэропорт

встреча

душанбе

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с государственным визитом прибыл в Таджикистан, сообщает пресс-служба лидера РТ.В Международном аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.Также лидера Узбекистана встречала молодежь с цветами и флагами двух дружественных стран.Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон выразили уверенность, что итоги государственного визита будут способствовать укреплению и расширению сотрудничества, дружбы, отношений стратегического партнерства и солидарности между Узбекистаном и Таджикистаном.По прибытии глава Узбекистана посетил площадь "Дусти" и возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони.Напомним, что программой визита предусмотрены переговоры на высшем уровне, в ходе которых лидеры обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обменяются мнениями по взаимодействию на международном и региональном уровнях. По итогам переговоров планируется принятие солидного пакета соглашений, нацеленных на укрепление и расширение многопланового сотрудничества в различных сферах.Кроме того, в программе визита — совместное участие в концерте мастеров искусств двух стран и посещение выставки товаров "Made in Uzbekistan".В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева уже прошел ряд мероприятий, включая форум женщин, Дни кино Узбекистана, конференцию интеллигенции, ученых и историков, фестиваль национальных блюд и туристического потенциала.Ранее состоялись Форум ректоров в Ташкенте и бизнес-форум в Душанбе.

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