Как встретили Мирзиёева в Душанбе — фото
11:11 18.04.2024 (обновлено: 11:46 18.04.2024)
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Глава Узбекистана 18 апреля прибыл в Таджикистан с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев с государственным визитом прибыл в Таджикистан, сообщает пресс-служба лидера РТ.
В Международном аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Для достойной встречи высокопоставленного гостя – Президента дружественного соседнего государства Узбекистан, площадь Международного аэропорта Душанбе была украшена портретами глав государств, лозунгами и государственными флагами Таджикистана и Узбекистана", — говорится в сообщении.
Также лидера Узбекистана встречала молодежь с цветами и флагами двух дружественных стран.
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон выразили уверенность, что итоги государственного визита будут способствовать укреплению и расширению сотрудничества, дружбы, отношений стратегического партнерства и солидарности между Узбекистаном и Таджикистаном.
По прибытии глава Узбекистана посетил площадь "Дусти" и возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что программой визита предусмотрены переговоры на высшем уровне, в ходе которых лидеры обсудят вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обменяются мнениями по взаимодействию на международном и региональном уровнях.
По итогам переговоров планируется принятие солидного пакета соглашений, нацеленных на укрепление и расширение многопланового сотрудничества в различных сферах.
Кроме того, в программе визита — совместное участие в концерте мастеров искусств двух стран и посещение выставки товаров "Made in Uzbekistan".
В рамках государственного визита Шавката Мирзиёева уже прошел ряд мероприятий, включая форум женщин, Дни кино Узбекистана, конференцию интеллигенции, ученых и историков, фестиваль национальных блюд и туристического потенциала.
Ранее состоялись Форум ректоров в Ташкенте и бизнес-форум в Душанбе.