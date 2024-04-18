https://uz.sputniknews.ru/20240418/mirziyoev-vylet-tadjikistan-43477421.html

Мирзиёев вылетел в Таджикистан

Мирзиёев вылетел в Таджикистан

Sputnik Узбекистан

В соответствии с программой визита в Душанбе пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч и совместных мероприятий

2024-04-18T09:54+0500

2024-04-18T09:54+0500

2024-04-18T10:00+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

таджикистан

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. По итогам переговоров планируют принять солидный пакет соглашений, нацеленных на укрепление и развитие многопланового сотрудничества в различных сферах.Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

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