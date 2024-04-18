https://uz.sputniknews.ru/20240418/mirziyoev-vylet-tadjikistan-43477421.html
Мирзиёев вылетел в Таджикистан
Мирзиёев вылетел в Таджикистан
Sputnik Узбекистан
В соответствии с программой визита в Душанбе пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч и совместных мероприятий
2024-04-18T09:54+0500
2024-04-18T09:54+0500
2024-04-18T10:00+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
таджикистан
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. По итогам переговоров планируют принять солидный пакет соглашений, нацеленных на укрепление и развитие многопланового сотрудничества в различных сферах.Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
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мирзиёев государственный визит таджикистан переговоры двусторонние встречи
мирзиёев государственный визит таджикистан переговоры двусторонние встречи
Мирзиёев вылетел в Таджикистан
09:54 18.04.2024 (обновлено: 10:00 18.04.2024)
В соответствии с программой визита, в Душанбе пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч и совместных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона отбыл в эту страну с государственным визитом, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
"В соответствии с программой пребывания в городе Душанбе предусматривается проведение переговоров на высшем уровне, а также ряда двусторонних встреч и совместных мероприятий", — говорится в сообщении.
По итогам переговоров планируют принять солидный пакет соглашений, нацеленных на укрепление и развитие многопланового сотрудничества в различных сферах.
Напомним, что ранее Мирзиёев посещал Таджикистан в сентябре прошлого года. Тогда он принимал участие в пятой юбилейной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.