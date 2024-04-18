https://uz.sputniknews.ru/20240418/mirziyoyev-novaya-programma-privatizatsiya-43476593.html

Президенту РУз представили новую программу приватизации — что она предусматривает

Президенту РУз представили новую программу приватизации — что она предусматривает

Sputnik Узбекистан

В связи с тем, что продажа ранее выставленных на торги объектов продвигается медленно, для ускорения этого процесса и увеличения доли частного сектора в экономике республики запланированы определенные послабления

2024-04-18T09:38+0500

2024-04-18T09:38+0500

2024-04-18T09:59+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

программа

приватизация

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавката Мирзиёева проинформировали о программе приватизации на 2024 год и мероприятиях, направленных на ее эффективную реализацию, сообщает пресс-служба президента.Ранее, в ходе видеоселекторного совещания по вопросам развития экономики в январе текущего года, глава государства поручил Кабинету Министров подготовить новую программу приватизации. Ее разработали на основе анализа эффективности долей в предприятиях с государственным участием и объектов недвижимости государственного имущества.Для сокращения участия государства в экономике сформировали списки около 250 государственных долей, выставляемых на публичные торги, почти тысячи объектов недвижимости предприятий с участием государства и 12 предприятий, по которым будет проведено публичное предложение акций на местном фондовом рынке.В связи с тем, что продажа ранее выставленных на торги объектов продвигается медленно, для ускорения этого процесса и увеличения доли частного сектора в экономике предусмотрели определенные послабления. Стартовая стоимость земельных участков несельскохозяйственного назначения (исключение составляют Ташкент и областные центры), нереализованных в течение трех месяцев, будут снижаться до 30%, а если не были проданы в течение шести месяцев – до 10%.Также предусмотрена возможность осуществлять 15% оплаты в течение трех месяцев, оставшейся части – в течение десяти лет.Платежи для устранения недостатков в кадастровых документах объектов недвижимости, включенных в программы приватизации, будет разрешено осуществлять за счет средств Фонда приватизации.Кроме того, в рамках новой программы сформированы перечни земельных участков, выставляемых на торги для размещения объектов торговли и услуг вдоль международных автодорог, а также для предпринимательской и градостроительной деятельности, упрощается выставление их на торги.Речь шла о трансформации и приватизации крупных предприятий с участием государства, рассмотрены предложения по ускорению этих процессов, а также меры по приватизации предприятий с государственной долей, обслуживающих аграрный сектор.Мирзиёев подчеркнул, что постоянное увеличение доли частного сектора в подведомственных сферах, продажа неэффективно используемых и пустующих активов должны стать основными задачами хокимиятов на местах и руководителей отраслей.

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мирзиёев программа приватизации