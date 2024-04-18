https://uz.sputniknews.ru/20240418/mirziyoyev-raxmon-peregovory-dushanbye-43490367.html

Мирзиёев и Рахмон провели переговоры — что обсудили президенты

Мирзиёев и Рахмон провели переговоры — что обсудили президенты

Sputnik Узбекистан

Глава РУз пригласил таджикского коллегу посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время

2024-04-18T14:57+0500

2024-04-18T14:57+0500

2024-04-18T15:43+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

таджикистан

душанбе

встреча

переговоры

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В государственной резиденции "Дворец Нации" в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в узком составе, сообщает пресс-служба лидера РУз.Особое внимание они уделили углублению политического диалога, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, расширению межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.Также лидеры двух стран подтвердили обоюдное стремление и далее продолжать конструктивное сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках в целях объединения усилий по продвижению интересов и обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии.Как отмечалось, в последние годы объем товарооборота вырос в 40 раз. В 15 раз увеличилось количество совместных предприятий.Перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до $2 млрд, в том числе за счет расширения номенклатуры взаимных поставок, скорейшего запуска приграничных торговых зон.Накануне государственного визита Мирзиёева в Таджикистан прошел бизнес-форум, по итогам которого сформирован солидный портфель новых проектов кооперации и торговых контрактов.Среди них взаимовыгодные проекты в сферах машиностроения, электротехники, энергетики, добывающей, сельскохозяйственной, текстильной и фармацевтической отраслях.Стороны также наметили конкретные планы по реализации проектов кооперации. Для этого задействуют потенциал совместной Инвестиционной компании.Шавкат Мирзиёев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению президента Таджикистан 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.

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