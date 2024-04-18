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https://uz.sputniknews.ru/20240418/mirziyoyev-raxmon-peregovory-dushanbye-43490367.html
Мирзиёев и Рахмон провели переговоры — что обсудили президенты
Мирзиёев и Рахмон провели переговоры — что обсудили президенты
Sputnik Узбекистан
Глава РУз пригласил таджикского коллегу посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время
2024-04-18T14:57+0500
2024-04-18T15:43+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
таджикистан
душанбе
встреча
переговоры
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В государственной резиденции "Дворец Нации" в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в узком составе, сообщает пресс-служба лидера РУз.Особое внимание они уделили углублению политического диалога, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, расширению межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.Также лидеры двух стран подтвердили обоюдное стремление и далее продолжать конструктивное сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках в целях объединения усилий по продвижению интересов и обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии.Как отмечалось, в последние годы объем товарооборота вырос в 40 раз. В 15 раз увеличилось количество совместных предприятий.Перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до $2 млрд, в том числе за счет расширения номенклатуры взаимных поставок, скорейшего запуска приграничных торговых зон.Накануне государственного визита Мирзиёева в Таджикистан прошел бизнес-форум, по итогам которого сформирован солидный портфель новых проектов кооперации и торговых контрактов.Среди них взаимовыгодные проекты в сферах машиностроения, электротехники, энергетики, добывающей, сельскохозяйственной, текстильной и фармацевтической отраслях.Стороны также наметили конкретные планы по реализации проектов кооперации. Для этого задействуют потенциал совместной Инвестиционной компании.Шавкат Мирзиёев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.Напомним, что глава Узбекистана по приглашению президента Таджикистан 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.
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шавкат мирзиёев эмомали рахмон душанбе переговоры
шавкат мирзиёев эмомали рахмон душанбе переговоры

Мирзиёев и Рахмон провели переговоры — что обсудили президенты

14:57 18.04.2024 (обновлено: 15:43 18.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз пригласил таджикского коллегу посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В государственной резиденции "Дворец Нации" в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в узком составе, сообщает пресс-служба лидера РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2024
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание они уделили углублению политического диалога, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, расширению межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2024
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также лидеры двух стран подтвердили обоюдное стремление и далее продолжать конструктивное сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках в целях объединения усилий по продвижению интересов и обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2024
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Подчеркнуто, что подписание исторического Договора о союзнических отношениях символизирует переход на качественно новый этап в узбекско-таджикских отношениях. В этом плане отмечено, что реализация потенциала союзнических отношений требует повышения результативности контактов на всех уровнях", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, в последние годы объем товарооборота вырос в 40 раз. В 15 раз увеличилось количество совместных предприятий.
Перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до $2 млрд, в том числе за счет расширения номенклатуры взаимных поставок, скорейшего запуска приграничных торговых зон.
Накануне государственного визита Мирзиёева в Таджикистан прошел бизнес-форум, по итогам которого сформирован солидный портфель новых проектов кооперации и торговых контрактов.
Среди них взаимовыгодные проекты в сферах машиностроения, электротехники, энергетики, добывающей, сельскохозяйственной, текстильной и фармацевтической отраслях.
Стороны также наметили конкретные планы по реализации проектов кооперации. Для этого задействуют потенциал совместной Инвестиционной компании.

"Отмечена важность активизации культурно-гуманитарных обменов. Подчеркнуто регулярное проведение кинопоказов, концертов, спектаклей, выставок и молодежных форумов. Указана необходимость расширения взаимодействия в области образования, разработки доступных туристических программ", — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2024
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению президента Таджикистан 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.
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