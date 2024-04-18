Мирзиёев и Рахмон провели переговоры — что обсудили президенты
14:57 18.04.2024 (обновлено: 15:43 18.04.2024)
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Глава РУз пригласил таджикского коллегу посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В государственной резиденции "Дворец Нации" в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в узком составе, сообщает пресс-служба лидера РУз.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
Особое внимание они уделили углублению политического диалога, наращиванию торгово-экономического сотрудничества, расширению межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
Также лидеры двух стран подтвердили обоюдное стремление и далее продолжать конструктивное сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках в целях объединения усилий по продвижению интересов и обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
"Подчеркнуто, что подписание исторического Договора о союзнических отношениях символизирует переход на качественно новый этап в узбекско-таджикских отношениях. В этом плане отмечено, что реализация потенциала союзнических отношений требует повышения результативности контактов на всех уровнях", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, в последние годы объем товарооборота вырос в 40 раз. В 15 раз увеличилось количество совместных предприятий.
Перед правительствами поставлена задача по доведению товарооборота до $2 млрд, в том числе за счет расширения номенклатуры взаимных поставок, скорейшего запуска приграничных торговых зон.
Накануне государственного визита Мирзиёева в Таджикистан прошел бизнес-форум, по итогам которого сформирован солидный портфель новых проектов кооперации и торговых контрактов.
Среди них взаимовыгодные проекты в сферах машиностроения, электротехники, энергетики, добывающей, сельскохозяйственной, текстильной и фармацевтической отраслях.
Стороны также наметили конкретные планы по реализации проектов кооперации. Для этого задействуют потенциал совместной Инвестиционной компании.
"Отмечена важность активизации культурно-гуманитарных обменов. Подчеркнуто регулярное проведение кинопоказов, концертов, спектаклей, выставок и молодежных форумов. Указана необходимость расширения взаимодействия в области образования, разработки доступных туристических программ", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев пригласил Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.
Переговоры Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона
Напомним, что глава Узбекистана по приглашению президента Таджикистан 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.