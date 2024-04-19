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https://uz.sputniknews.ru/20240419/mirziyoyev-raxmon-nagrajdeniye-deyateli-kultura-iskusstvo-43500063.html
Главы Узбекистана и Таджикистана наградили деятелей культуры и искусства двух стран
Главы Узбекистана и Таджикистана наградили деятелей культуры и искусства двух стран
Sputnik Узбекистан
Церемония награждения прошла в рамках программы государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан
2024-04-19T09:38+0500
2024-04-19T10:21+0500
узбекистан
таджикистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
государственный визит
церемония
награждение
звание
культура
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон присвоили почетные звания группе деятелей культуры и искусства двух стран, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Таким образом президенты отметили их плодотворную деятельность по сохранению и популяризации общего исторического наследия, духовных ценностей и традиций, а также достойный вклад в укрепление уз дружбы между братскими народамиПочетного звания "Народный артист Республики Узбекистан" удостоены:Почетное звание "Народный хафиз Таджикистана" присвоено:Также директору Узбекского национального академического драматического театра Ёдгору Сагдиеву присвоили почетное звание "Народный артист Таджикистана".Церемония награждения прошла в рамках программы государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
https://uz.sputniknews.ru/20240418/uzbekistan-i-tadjikistan-prinyali-ryad-sovmestnyx-dokumentov--spisok-43496036.html
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президенты узбекистан таджикистан церемония награждения деятели культура искусства
президенты узбекистан таджикистан церемония награждения деятели культура искусства

Главы Узбекистана и Таджикистана наградили деятелей культуры и искусства двух стран

09:38 19.04.2024 (обновлено: 10:21 19.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Таджикистана присвоили высокие почетные звания деятелям культуры и искусства двух стран
Президенты Узбекистана и Таджикистана присвоили высокие почетные звания деятелям культуры и искусства двух стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Церемония награждения прошла в рамках программы государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон присвоили почетные звания группе деятелей культуры и искусства двух стран, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Таким образом президенты отметили их плодотворную деятельность по сохранению и популяризации общего исторического наследия, духовных ценностей и традиций, а также достойный вклад в укрепление уз дружбы между братскими народами
Почетного звания "Народный артист Республики Узбекистан" удостоены:
ректор Национальной консерватории Таджикистана Мирали Достизода;
доцент Национальной консерватории Таджикистана Исмаил Назриев;
руководитель ансамбля "Шашмаком" имени Ф. Шахобова Комитета телевидения и радио при Правительстве Республики Таджикистан Фуркат Саидзода;
руководитель ансамбля исполнителей шашмакома Бободжон-Гафуровского района Тулкин Тожибоев;
художественный руководитель ансамбля "Фалак" при Таджикской госфилармонии имени А. Джураева Рахматулло Хошимов.
Почетное звание "Народный хафиз Таджикистана" присвоено:
профессору кафедры "Пение макома" Узбекского национального института музыкального искусства имени Ю. Раджаби Муножатхон Йулчиевой;
министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову;
художественному руководителю ансамбля песни и танца "Лазги" Государственной филармонии Узбекистана Агабаю Сабирову;
певице Юлдуз Усмановой.
Также директору Узбекского национального академического драматического театра Ёдгору Сагдиеву присвоили почетное звание "Народный артист Таджикистана".
"Главы государств торжественно вручили знаки почетных званий их обладателям", — говорится в сообщении.
Церемония награждения прошла в рамках программы государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.
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