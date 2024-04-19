https://uz.sputniknews.ru/20240419/mirziyoyev-raxmon-nagrajdeniye-deyateli-kultura-iskusstvo-43500063.html

Главы Узбекистана и Таджикистана наградили деятелей культуры и искусства двух стран

Главы Узбекистана и Таджикистана наградили деятелей культуры и искусства двух стран

Sputnik Узбекистан

Церемония награждения прошла в рамках программы государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан

2024-04-19T09:38+0500

2024-04-19T09:38+0500

2024-04-19T10:21+0500

узбекистан

таджикистан

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон присвоили почетные звания группе деятелей культуры и искусства двух стран, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Таким образом президенты отметили их плодотворную деятельность по сохранению и популяризации общего исторического наследия, духовных ценностей и традиций, а также достойный вклад в укрепление уз дружбы между братскими народамиПочетного звания "Народный артист Республики Узбекистан" удостоены:Почетное звание "Народный хафиз Таджикистана" присвоено:Также директору Узбекского национального академического драматического театра Ёдгору Сагдиеву присвоили почетное звание "Народный артист Таджикистана".Церемония награждения прошла в рамках программы государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

https://uz.sputniknews.ru/20240418/uzbekistan-i-tadjikistan-prinyali-ryad-sovmestnyx-dokumentov--spisok-43496036.html

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