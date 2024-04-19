https://uz.sputniknews.ru/20240419/mirziyoyev-vstrecha-premer-tadjikistan-43512195.html

Мирзиёев встретился с премьером Таджикистана — какие вопросы рассмотрели

Мирзиёев встретился с премьером Таджикистана — какие вопросы рассмотрели

Sputnik Узбекистан

Речь шла о дальнейшем расширении узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества. Встреча прошла рамках программы государственного визита главы Узбекистана в РТ.

2024-04-19T14:50+0500

2024-04-19T14:50+0500

2024-04-19T14:54+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

государственный визит

таджикистан

встреча

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В рамках программы государственного визита в Душанбе Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Отмечалось, что в этих целях необходимо разработать совместную "дорожную карту" и организовывать встречи премьер-министров на системной основе.Подчеркивалась важность полноценного использования потенциала регионов двух стран, а также расширения культурно-гуманитарных обменов.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.

https://uz.sputniknews.ru/20240418/uzbekistan-i-tadjikistan-prinyali-ryad-sovmestnyx-dokumentov--spisok-43496036.html

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