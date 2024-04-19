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https://uz.sputniknews.ru/20240419/mirziyoyev-vstrecha-premer-tadjikistan-43512195.html
Мирзиёев встретился с премьером Таджикистана — какие вопросы рассмотрели
Мирзиёев встретился с премьером Таджикистана — какие вопросы рассмотрели
Sputnik Узбекистан
Речь шла о дальнейшем расширении узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества. Встреча прошла рамках программы государственного визита главы Узбекистана в РТ.
2024-04-19T14:50+0500
2024-04-19T14:54+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
государственный визит
таджикистан
встреча
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В рамках программы государственного визита в Душанбе Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.Отмечалось, что в этих целях необходимо разработать совместную "дорожную карту" и организовывать встречи премьер-министров на системной основе.Подчеркивалась важность полноценного использования потенциала регионов двух стран, а также расширения культурно-гуманитарных обменов.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20240418/uzbekistan-i-tadjikistan-prinyali-ryad-sovmestnyx-dokumentov--spisok-43496036.html
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шавкат мирзиёев премьер-министр таджикистан государственный визит
шавкат мирзиёев премьер-министр таджикистан государственный визит

Мирзиёев встретился с премьером Таджикистана — какие вопросы рассмотрели

14:50 19.04.2024 (обновлено: 14:54 19.04.2024)
© Foto : Пресс-служба Президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода
Встреча Шавката Мирзиёева с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
© Foto : Пресс-служба Президента Узбекистана
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Речь шла о дальнейшем расширении узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества. Встреча прошла рамках программы государственного визита главы Узбекистана в РТ.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В рамках программы государственного визита в Душанбе Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Foto : Пресс-служба Президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода
Встреча Шавката Мирзиёева с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2024
Встреча Шавката Мирзиёева с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода
© Foto : Пресс-служба Президента Узбекистана
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.
"Глава нашего государства отметил, что вчера был подписан исторический Договор о союзнических отношениях. В этом плане подчеркнута важность безусловной реализации правительствами двух стран всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне", — говорится в сообщении.
Отмечалось, что в этих целях необходимо разработать совместную "дорожную карту" и организовывать встречи премьер-министров на системной основе.
"В качестве приоритетных задач обозначены наращивание товарооборота, развитие приграничной торговли и торговой инфраструктуры, углубление промышленной кооперации в таких сферах, как автомобилестроение, энергетика, электротехника, добывающая, текстильная, фармацевтическая, сельскохозяйственная и другие отрасли", — говорится в сообщении.
Подчеркивалась важность полноценного использования потенциала регионов двух стран, а также расширения культурно-гуманитарных обменов.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана 18-19 апреля находится в этой стране с государственным визитом.
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