https://uz.sputniknews.ru/20240420/obem-promyshlennost-proizvodstvo-yeaes-yanvar-fevral-2024-god-43522368.html

Объем промпроизводства ЕАЭС в январе–феврале 2024 года составил 106,6%

Объем промпроизводства ЕАЭС в январе–феврале 2024 года составил 106,6%

Sputnik Узбекистан

Департамент статистики ЕЭК опубликовал ежемесячный аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза за январь – февраль 2024 года

2024-04-20T11:43+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – феврале 2024 года составил 106,6% к январю – февралю 2023 года. Это следует из опубликованного аналитического обзора ЕЭК. Наибольший удельный вес в структуре промпроизводства занимала обрабатывающая промышленность (61,8%). Ее доля снизилась по сравнению с январем – февралем 2023 года на 1,3 процентных пункта. Удельный вес горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил 27,6% (увеличился на 3,1 процентных пункта). Объем производства в этой области увеличился по сравнению с январем – февралем 2023 года в постоянных ценах на 1,5%.Объем производства обрабатывающей промышленности в январе – феврале 2024 года увеличился на 10,4% по сравнению с январем – февралем 2023 года.Ранее мы сообщали, что эксперты обсудили единые подходы к обеспечению безопасности пищевых добавок в ЕАЭС.Речь идет о причинах исключения из технического регламента 19 пищевых добавок, а также применении консервантов, красителей, подсластителей, загустителей в мясной, молочной, кондитерской и других пищевых отраслях.

россия

беларусь

казахстан

армения

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