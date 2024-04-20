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Объем промпроизводства ЕАЭС в январе–феврале 2024 года составил 106,6%
Объем промпроизводства ЕАЭС в январе–феврале 2024 года составил 106,6%
Sputnik Узбекистан
Департамент статистики ЕЭК опубликовал ежемесячный аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза за январь – февраль 2024 года
2024-04-20T11:43+0500
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – феврале 2024 года составил 106,6% к январю – февралю 2023 года. Это следует из опубликованного аналитического обзора ЕЭК. Наибольший удельный вес в структуре промпроизводства занимала обрабатывающая промышленность (61,8%). Ее доля снизилась по сравнению с январем – февралем 2023 года на 1,3 процентных пункта. Удельный вес горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил 27,6% (увеличился на 3,1 процентных пункта). Объем производства в этой области увеличился по сравнению с январем – февралем 2023 года в постоянных ценах на 1,5%.Объем производства обрабатывающей промышленности в январе – феврале 2024 года увеличился на 10,4% по сравнению с январем – февралем 2023 года.Ранее мы сообщали, что эксперты обсудили единые подходы к обеспечению безопасности пищевых добавок в ЕАЭС.Речь идет о причинах исключения из технического регламента 19 пищевых добавок, а также применении консервантов, красителей, подсластителей, загустителей в мясной, молочной, кондитерской и других пищевых отраслях.
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объем промышленность производство еаэс январь февраль 2024 год департамент статистика еэк ежемесячный аналитический обзор экономика показатель евразийский экономический союз
объем промышленность производство еаэс январь февраль 2024 год департамент статистика еэк ежемесячный аналитический обзор экономика показатель евразийский экономический союз
Объем промпроизводства ЕАЭС в январе–феврале 2024 года составил 106,6%
11:43 20.04.2024 (обновлено: 11:44 20.04.2024)
Департамент статистики ЕЭК опубликовал ежемесячный аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза за январь – февраль 2024 года.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Объем промышленного производства ЕАЭС в январе – феврале 2024 года составил 106,6% к январю – февралю 2023 года. Это следует из опубликованного аналитического обзора
ЕЭК.
"В январе – феврале 2024 года на долю России приходилось 87,5% общего объема промышленного производства ЕАЭС, Казахстана – 7,3%, Беларуси – 4,3%, Армении – 0,5% и Кыргызстана – 0,4%", – говорится в обзоре.
Наибольший удельный вес в структуре промпроизводства занимала обрабатывающая промышленность (61,8%). Ее доля снизилась по сравнению с январем – февралем 2023 года на 1,3 процентных пункта.
Удельный вес горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составил 27,6% (увеличился на 3,1 процентных пункта). Объем производства в этой области увеличился по сравнению с январем – февралем 2023 года в постоянных ценах на 1,5%.
Объем производства обрабатывающей промышленности в январе – феврале 2024 года увеличился на 10,4% по сравнению с январем – февралем 2023 года.
Ранее мы сообщали, что эксперты обсудили
единые подходы к обеспечению безопасности пищевых добавок в ЕАЭС.
Речь идет о причинах исключения из технического регламента 19 пищевых добавок, а также применении консервантов, красителей, подсластителей, загустителей в мясной, молочной, кондитерской и других пищевых отраслях.