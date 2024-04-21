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Российские войска полностью освободили село Богдановка в ДНР
Российские войска полностью освободили село Богдановка в ДНР
Sputnik Узбекистан
При попытке контратаки армия ВСУ понесла большие потери, рассказали в Минобороны России.
2024-04-21T18:12+0500
2024-04-21T18:12+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Российские подразделения группировки "Юг" взяли под контроль село Богдановка на территории ДНР, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Кроме того, российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе села Красногоровка. Также в районе Часова Яра и западнее села Красное подразделения Южной группировки отразили две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ.По информации оборонного ведомства, противник потерял также около 440 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, боевые машины ЗРК "Оса-АКМ" и РСЗО "Град", орудие Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://uz.sputniknews.ru/20240419/raschety-gvozdika-likvidatsiya-vsu-dnr-43506512.html
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россия украина сво армия всу потери село богдановка
россия украина сво армия всу потери село богдановка
Российские войска полностью освободили село Богдановка в ДНР
18:12 21.04.2024 (обновлено: 18:24 21.04.2024)
При попытке контратаки армия ВСУ понесла большие потери, рассказали в Минобороны России.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Российские подразделения группировки "Юг" взяли под контроль село Богдановка на территории ДНР, об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе села Красногоровка.
Также в районе Часова Яра и западнее села Красное подразделения Южной группировки отразили две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ.
По информации оборонного ведомства, противник потерял также около 440 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, боевые машины ЗРК "Оса-АКМ" и РСЗО "Град", орудие Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.