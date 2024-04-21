https://uz.sputniknews.ru/20240421/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-naselennyy-punkt-bogdanovka-v-dnr-43535272.html

Российские войска полностью освободили село Богдановка в ДНР

Российские войска полностью освободили село Богдановка в ДНР

Sputnik Узбекистан

При попытке контратаки армия ВСУ понесла большие потери, рассказали в Минобороны России.

2024-04-21T18:12+0500

2024-04-21T18:12+0500

2024-04-21T18:24+0500

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Российские подразделения группировки "Юг" взяли под контроль село Богдановка на территории ДНР, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Кроме того, российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе села Красногоровка. Также в районе Часова Яра и западнее села Красное подразделения Южной группировки отразили две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ.По информации оборонного ведомства, противник потерял также около 440 человек убитыми и ранеными, три автомобиля, боевые машины ЗРК "Оса-АКМ" и РСЗО "Град", орудие Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота". Уничтожены также пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://uz.sputniknews.ru/20240419/raschety-gvozdika-likvidatsiya-vsu-dnr-43506512.html

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