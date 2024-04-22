https://uz.sputniknews.ru/20240422/buryatiya-desantniki-zaxvat-opornik-chasov-yar-43539286.html

Десантники из Бурятии захватили опорник ВСУ под Часовым Яром

Десантники из Бурятии захватили опорник ВСУ под Часовым Яром

Sputnik Узбекистан

В ходе атаки военнослужащие ВС РФ взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, а также уничтожили огневые точки и расчеты гранатометов и минометов

2024-04-22T11:41+0500

2024-04-22T11:41+0500

2024-04-22T11:41+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Бурятские десантники заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе и взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Во время атаки были уничтожены огневые точки и расчеты гранатометов и минометов.В российском оборонном ведомстве уточнили, что после работы бронегруппы на захват опорного пункта выдвинулись штурмовые группы Забайкальских десантников. Они подавили сопротивление оставшихся боевиков ВСУ с помощью стрелкового оружия и гранатометов, заняли и зачистили удерживаемый опорный пункт противника. При зачистке опорника в плен сдались четверо украинских военнослужащих, тех, кто отказался сложить оружие, ликвидировали.

https://uz.sputniknews.ru/20240421/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-naselennyy-punkt-bogdanovka-v-dnr-43535272.html

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