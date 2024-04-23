https://uz.sputniknews.ru/20240423/tokayev-mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-43569384.html

Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — что обсудили президенты

Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — что обсудили президенты

Sputnik Узбекистан

Глава Казахстана поблагодарил народ Узбекистана за братскую солидарность и помощь в связи с паводками

2024-04-23T12:43+0500

2024-04-23T12:43+0500

2024-04-23T12:47+0500

политика

общество

телефонный разговор

президент

казахстан

касым-жомарт токаев

узбекистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор.Токаев поблагодарил узбекского коллегу и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в ситуации с паводками в ряде регионов Казахстана.В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования и слова поддержки лидеру и братскому народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных паводков на территории республики.Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавней рабочей встречи в Хиве.Также речь шла о вопросах региональной повестки и графике предстоящих мероприятий на высшем уровне. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

https://uz.sputniknews.ru/20240422/shavkat-mirziyoev-vyshel-v-kratkosrochnyy-otpusk-43539873.html

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токаев мирзиёев телефонный разговор