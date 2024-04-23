Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — что обсудили президенты
12:43 23.04.2024 (обновлено: 12:47 23.04.2024)
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
© Пресс-служба президента Казахстана/
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Глава Казахстана поблагодарил народ Узбекистана за братскую солидарность и помощь в связи с паводками.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор.
Токаев поблагодарил узбекского коллегу и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в ситуации с паводками в ряде регионов Казахстана.
В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования и слова поддержки лидеру и братскому народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных паводков на территории республики.
"Было подчеркнуто, что подобные природные катаклизмы являются последствиями негативных климатических изменений, наблюдающихся в последнее время в нашем регионе. Достигнута договоренность о продолжении тесного практического взаимодействия в этом направлении", — говорится в сообщении пресс-службы лидера Узбекистана.
Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавней рабочей встречи в Хиве.
Также речь шла о вопросах региональной повестки и графике предстоящих мероприятий на высшем уровне. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Вчера, 10:40