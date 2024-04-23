Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240423/tokayev-mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-43569384.html
Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — что обсудили президенты
Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — что обсудили президенты
Sputnik Узбекистан
Глава Казахстана поблагодарил народ Узбекистана за братскую солидарность и помощь в связи с паводками
2024-04-23T12:43+0500
2024-04-23T12:47+0500
политика
общество
телефонный разговор
президент
казахстан
касым-жомарт токаев
узбекистан
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/0d/29091531_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_226587096a004874d526a86dc110d5f8.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор.Токаев поблагодарил узбекского коллегу и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в ситуации с паводками в ряде регионов Казахстана.В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования и слова поддержки лидеру и братскому народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных паводков на территории республики.Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавней рабочей встречи в Хиве.Также речь шла о вопросах региональной повестки и графике предстоящих мероприятий на высшем уровне. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
https://uz.sputniknews.ru/20240422/shavkat-mirziyoev-vyshel-v-kratkosrochnyy-otpusk-43539873.html
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/0d/29091531_103:0:1276:880_1920x0_80_0_0_4088707ee1674358ac08956a0f1df292.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
токаев мирзиёев телефонный разговор
токаев мирзиёев телефонный разговор

Мирзиёев и Токаев поговорили по телефону — что обсудили президенты

12:43 23.04.2024 (обновлено: 12:47 23.04.2024)
© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии приветствия глав делегаций государств, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2024
© Пресс-служба президента Казахстана
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава Казахстана поблагодарил народ Узбекистана за братскую солидарность и помощь в связи с паводками.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор.
Токаев поблагодарил узбекского коллегу и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в ситуации с паводками в ряде регионов Казахстана.
В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования и слова поддержки лидеру и братскому народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных паводков на территории республики.

"Было подчеркнуто, что подобные природные катаклизмы являются последствиями негативных климатических изменений, наблюдающихся в последнее время в нашем регионе. Достигнута договоренность о продолжении тесного практического взаимодействия в этом направлении", — говорится в сообщении пресс-службы лидера Узбекистана.

Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавней рабочей встречи в Хиве.
Также речь шла о вопросах региональной повестки и графике предстоящих мероприятий на высшем уровне. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Шавкат Мирзиёев посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье и ознакомился с проведенной здесь модернизацией. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.04.2024
Шавкат Мирзиёев вышел в краткосрочный отпуск
Вчера, 10:40
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0