Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-planiruet-eksportirovat-v-rossiyu-xirurgicheskie-perchatki-43600487.html
Узбекистан планирует экспортировать в Россию хирургические перчатки
Узбекистан планирует экспортировать в Россию хирургические перчатки
Sputnik Узбекистан
Представители российской национальной системы маркировки “Честный знак“ ознакомились с деятельностью фармацевтической компании в Узбекистане.
2024-04-25T15:20+0500
2024-04-25T16:08+0500
узбекистан
общество
россия
фармацевтика
сотрудничество
лекарства
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/19/43596057_9:289:1176:945_1920x0_80_0_0_513345ada2b3a8c9d5de90f5a8125fc1.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Фармацевтическая компания из Узбекистана планирует поставлять хирургические перчатки в Россию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В рамках международной промышленной выставки “Иннопром“ представители национальной системы маркировки РФ “Честный знак“ посетили одну из фармацевтических компаний Узбекистана. На сегодняшний день в Российской Федерации широко используются одноразовые медицинские смотровые перчатки производства этой компании.В настоящее время компания производит более 140 видов готовых лекарственных средств. Объем производства составляет 500 миллионов единиц в год. Также компания экспортирует свою продукцию более чем в 10 стран мира.Представители системы маркировки “Честный знак“ ознакомились с деятельностью и процессами цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Узбекистане, которая действует в республике с 1 сентября 2022 года. В Узбекистане с 1 сентября 2022 года введена система цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения “Asl Belgisi”. Она нацелена на борьбу с распространением поддельных лекарственных препаратов.Для справки: Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/19/43596057_121:196:1139:960_1920x0_80_0_0_2b96bd1188fdbfc2ddfeafb9ff752bda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия сотрудничество фармацевтика маркировка лекарственных средств
узбекистан россия сотрудничество фармацевтика маркировка лекарственных средств

Узбекистан планирует экспортировать в Россию хирургические перчатки

15:20 25.04.2024 (обновлено: 16:08 25.04.2024)
© SputnikУзбекистан планирует экспортировать хирургические перчатки в Россию
Узбекистан планирует экспортировать хирургические перчатки в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2024
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Представители российской национальной системы маркировки “Честный знак“ ознакомились с деятельностью фармацевтической компании в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Фармацевтическая компания из Узбекистана планирует поставлять хирургические перчатки в Россию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В рамках международной промышленной выставки “Иннопром“ представители национальной системы маркировки РФ “Честный знак“ посетили одну из фармацевтических компаний Узбекистана. На сегодняшний день в Российской Федерации широко используются одноразовые медицинские смотровые перчатки производства этой компании.

“Стороны ведут переговоры об экспорте также других лекарств и изделий медицинского назначения. В частности, теперь мы намерены поставлять и хирургические перчатки в Россию”, – сообщил Шерзод Усманов, генеральный директор фармацевтической компании.

В настоящее время компания производит более 140 видов готовых лекарственных средств. Объем производства составляет 500 миллионов единиц в год. Также компания экспортирует свою продукцию более чем в 10 стран мира.
Представители системы маркировки “Честный знак“ ознакомились с деятельностью и процессами цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Узбекистане, которая действует в республике с 1 сентября 2022 года.
© SputnikУзбекистан планирует экспортировать хирургические перчатки в Россию
Узбекистан планирует экспортировать хирургические перчатки в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2024
Узбекистан планирует экспортировать хирургические перчатки в Россию
© Sputnik
"Внедрение системы цифровой маркировки лекарственных средств, в свою очередь, служит ключевым фактором в борьбе с подделкой и контрабандой лекарственных средств. Использование этой системы в нашей компании помогло избежать многих проблем. То есть система регулирует процесс и приводит к усилению контроля над лекарствами", – рассказал Шерзод Усманов.
В Узбекистане с 1 сентября 2022 года введена система цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения “Asl Belgisi”. Она нацелена на борьбу с распространением поддельных лекарственных препаратов.
Для справки: Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0