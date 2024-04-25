https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-planiruet-eksportirovat-v-rossiyu-xirurgicheskie-perchatki-43600487.html

Узбекистан планирует экспортировать в Россию хирургические перчатки

Узбекистан планирует экспортировать в Россию хирургические перчатки

Sputnik Узбекистан

Представители российской национальной системы маркировки “Честный знак“ ознакомились с деятельностью фармацевтической компании в Узбекистане.

2024-04-25T15:20+0500

2024-04-25T15:20+0500

2024-04-25T16:08+0500

узбекистан

общество

россия

фармацевтика

сотрудничество

лекарства

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Фармацевтическая компания из Узбекистана планирует поставлять хирургические перчатки в Россию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В рамках международной промышленной выставки “Иннопром“ представители национальной системы маркировки РФ “Честный знак“ посетили одну из фармацевтических компаний Узбекистана. На сегодняшний день в Российской Федерации широко используются одноразовые медицинские смотровые перчатки производства этой компании.В настоящее время компания производит более 140 видов готовых лекарственных средств. Объем производства составляет 500 миллионов единиц в год. Также компания экспортирует свою продукцию более чем в 10 стран мира.Представители системы маркировки “Честный знак“ ознакомились с деятельностью и процессами цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Узбекистане, которая действует в республике с 1 сентября 2022 года. В Узбекистане с 1 сентября 2022 года введена система цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения “Asl Belgisi”. Она нацелена на борьбу с распространением поддельных лекарственных препаратов.Для справки: Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.

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