Узбекистан планирует экспортировать в Россию хирургические перчатки
15:20 25.04.2024 (обновлено: 16:08 25.04.2024)
© SputnikУзбекистан планирует экспортировать хирургические перчатки в Россию
© Sputnik
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Представители российской национальной системы маркировки “Честный знак“ ознакомились с деятельностью фармацевтической компании в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Фармацевтическая компания из Узбекистана планирует поставлять хирургические перчатки в Россию, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В рамках международной промышленной выставки “Иннопром“ представители национальной системы маркировки РФ “Честный знак“ посетили одну из фармацевтических компаний Узбекистана. На сегодняшний день в Российской Федерации широко используются одноразовые медицинские смотровые перчатки производства этой компании.
“Стороны ведут переговоры об экспорте также других лекарств и изделий медицинского назначения. В частности, теперь мы намерены поставлять и хирургические перчатки в Россию”, – сообщил Шерзод Усманов, генеральный директор фармацевтической компании.
В настоящее время компания производит более 140 видов готовых лекарственных средств. Объем производства составляет 500 миллионов единиц в год. Также компания экспортирует свою продукцию более чем в 10 стран мира.
Представители системы маркировки “Честный знак“ ознакомились с деятельностью и процессами цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Узбекистане, которая действует в республике с 1 сентября 2022 года.
© SputnikУзбекистан планирует экспортировать хирургические перчатки в Россию
Узбекистан планирует экспортировать хирургические перчатки в Россию
© Sputnik
"Внедрение системы цифровой маркировки лекарственных средств, в свою очередь, служит ключевым фактором в борьбе с подделкой и контрабандой лекарственных средств. Использование этой системы в нашей компании помогло избежать многих проблем. То есть система регулирует процесс и приводит к усилению контроля над лекарствами", – рассказал Шерзод Усманов.
В Узбекистане с 1 сентября 2022 года введена система цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения “Asl Belgisi”. Она нацелена на борьбу с распространением поддельных лекарственных препаратов.
Для справки: Честный знак — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.