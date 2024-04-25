https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-pojilyye-grajdanye-chislo-statistika-43600829.html
Стало известно сколько граждан в возрасте 60+ проживают в Узбекистане
Стало известно сколько граждан в возрасте 60+ проживают в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В январе текущего года количество узбекистанцев, перешагнувших шестидесятилетний рубеж составило 9,4% от численности постоянного населения республики
2024-04-25T14:52+0500
2024-04-25T14:52+0500
2024-04-25T15:18+0500
общество
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статистика
население
пожилые люди
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. По состоянию на 1 января 2024 года численность людей старше 60 лет в Узбекистане составило около 3,5 млн человек, сообщает Агентство статистики. Для справки: по данным счетчика на сайте Агентства статистики на 25 апреля 2024 года постоянное население Узбекистана превышает 37 млн человек.
https://uz.sputniknews.ru/20240113/naseleniye-region-uzbekistan-2023-42029008.html
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узбекистан граждане возраст 60 лет
узбекистан граждане возраст 60 лет
Стало известно сколько граждан в возрасте 60+ проживают в Узбекистане
14:52 25.04.2024 (обновлено: 15:18 25.04.2024)
В январе текущего года количество узбекистанцев, перешагнувших шестидесятилетний рубеж, составило 9,4% от численности постоянного населения республики.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik
. По состоянию на 1 января 2024 года численность людей старше 60 лет в Узбекистане составило около 3,5 млн человек, сообщает
Агентство статистики.
"Это 9,4% от общей численности постоянного населения Узбекистана", — говорится в сообщении.
Для справки: по данным счетчика
на сайте Агентства статистики на 25 апреля 2024 года постоянное население Узбекистана превышает 37 млн человек.