https://uz.sputniknews.ru/20240425/uzbekistan-pojilyye-grajdanye-chislo-statistika-43600829.html

Стало известно сколько граждан в возрасте 60+ проживают в Узбекистане

Стало известно сколько граждан в возрасте 60+ проживают в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

В январе текущего года количество узбекистанцев, перешагнувших шестидесятилетний рубеж составило 9,4% от численности постоянного населения республики

2024-04-25T14:52+0500

2024-04-25T14:52+0500

2024-04-25T15:18+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. По состоянию на 1 января 2024 года численность людей старше 60 лет в Узбекистане составило около 3,5 млн человек, сообщает Агентство статистики. Для справки: по данным счетчика на сайте Агентства статистики на 25 апреля 2024 года постоянное население Узбекистана превышает 37 млн человек.

https://uz.sputniknews.ru/20240113/naseleniye-region-uzbekistan-2023-42029008.html

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