https://uz.sputniknews.ru/20240425/v-uzbekistane-planiruyut-vnedrit-universalnyy-qr-kod-dlya-transgranichnyx-platejey-43608696.html

В Узбекистане планируют внедрить универсальный QR-код для трансграничных платежей

В Узбекистане планируют внедрить универсальный QR-код для трансграничных платежей

Sputnik Узбекистан

Его внедрение создаст новые возможности для трансграничных платежных операций и сделает процесс оплаты более удобным, считает эксперт.

2024-04-25T18:37+0500

2024-04-25T18:37+0500

2024-04-25T18:37+0500

россия

узбекистан

казахстан

кыргызстан

таджикистан

платежная система

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/0f/21351164_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1741748e2704601aa92eb691193b6eba.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В России, Узбекистане и Казахстане планируют внедрить универсальный QR-код для трансграничных платежей. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на председателя совета Ассоциации банков России, главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.Аксаков пояснил, что универсальный QR-код — это единый технологический стандарт, который создает для банков условия справедливой конкуренции.Он отметил, что внедрение универсального QR-кода создаст новые возможности для трансграничных платежных операций. Эксперт напомнил, что при внедрении такого решения бизнес-модели, тарифы, программы лояльности банков сохраняются. Кроме этого, снижаются издержки и для кредитных организаций, и для платформы цифрового рубля. Аксаков также отметил, что универсальный QR-код прежде всего делает более удобным процесс оплаты для клиентов, потому что гражданам не придется выбирать из множества QR-кодов на кассе. Отмечается, что в начале апреля в Банке России заявили, что планируется в середине года запустить пилотные проекты универсального платежного QR-кода.

россия

узбекистан

казахстан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан qr-код универсальная система