https://uz.sputniknews.ru/20240425/v-uzbekistane-planiruyut-vnedrit-universalnyy-qr-kod-dlya-transgranichnyx-platejey-43608696.html
В Узбекистане планируют внедрить универсальный QR-код для трансграничных платежей
В Узбекистане планируют внедрить универсальный QR-код для трансграничных платежей
Sputnik Узбекистан
Его внедрение создаст новые возможности для трансграничных платежных операций и сделает процесс оплаты более удобным, считает эксперт.
2024-04-25T18:37+0500
2024-04-25T18:37+0500
2024-04-25T18:37+0500
россия
узбекистан
казахстан
кыргызстан
таджикистан
платежная система
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В России, Узбекистане и Казахстане планируют внедрить универсальный QR-код для трансграничных платежей. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на председателя совета Ассоциации банков России, главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.Аксаков пояснил, что универсальный QR-код — это единый технологический стандарт, который создает для банков условия справедливой конкуренции.Он отметил, что внедрение универсального QR-кода создаст новые возможности для трансграничных платежных операций. Эксперт напомнил, что при внедрении такого решения бизнес-модели, тарифы, программы лояльности банков сохраняются. Кроме этого, снижаются издержки и для кредитных организаций, и для платформы цифрового рубля. Аксаков также отметил, что универсальный QR-код прежде всего делает более удобным процесс оплаты для клиентов, потому что гражданам не придется выбирать из множества QR-кодов на кассе. Отмечается, что в начале апреля в Банке России заявили, что планируется в середине года запустить пилотные проекты универсального платежного QR-кода.
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россия узбекистан qr-код универсальная система
россия узбекистан qr-код универсальная система
В Узбекистане планируют внедрить универсальный QR-код для трансграничных платежей
Его внедрение создаст новые возможности для трансграничных платежных операций и сделает процесс оплаты более удобным для клиентов, считает эксперт.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В России, Узбекистане и Казахстане планируют внедрить универсальный QR-код для трансграничных платежей. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на председателя совета Ассоциации банков России, главу Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Аксаков пояснил, что универсальный QR-код — это единый технологический стандарт, который создает для банков условия справедливой конкуренции.
Он отметил, что внедрение универсального QR-кода создаст новые возможности для трансграничных платежных операций.
"Аналогичный стандарт принят у наших стран-партнеров — в Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане. Планируется его внедрение в Казахстане, Узбекистане. Использование универсального QR-кода также создает новые возможности для трансграничных операций", — заявил Аксаков.
Эксперт напомнил, что при внедрении такого решения бизнес-модели, тарифы, программы лояльности банков сохраняются. Кроме этого, снижаются издержки и для кредитных организаций, и для платформы цифрового рубля.
Аксаков также отметил, что универсальный QR-код прежде всего делает более удобным процесс оплаты для клиентов, потому что гражданам не придется выбирать из множества QR-кодов на кассе.
"В России есть все правовые основы для внедрения этого универсального решения. Многие "продвинутые" страны, где популярна оплата по QR-коду, идут по пути единого стандарта. Нам важно быть в числе лидеров", — заключил Аксаков.
Отмечается, что в начале апреля в Банке России заявили, что планируется в середине года запустить пилотные проекты универсального платежного QR-кода.