https://uz.sputniknews.ru/20240428/turisticheskiy-potentsial-uzbekistana-prodemonstrirovali-na-vystavke-v-kazaxstane-43642450.html

Туристический потенциал Узбекистана продемонстрировали на выставке в Казахстане

Туристический потенциал Узбекистана продемонстрировали на выставке в Казахстане

Sputnik Узбекистан

В Казахстане с каждым годом растет популярность Узбекистана, как привлекательного туристического направления. Это подтверждается ростом числа казахстанских туристов в в соседнюю республику.

2024-04-28T16:55+0500

2024-04-28T16:55+0500

2024-04-28T16:55+0500

узбекистан

казахстан

выставка

туризм

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Туристические возможности Узбекистана представили в Алматы на прошедшей 22-й Международной туристической выставке "Туризм и путешествия" KITF -2024. Об этом сообщает ИА "Дунё".В мероприятии приняли участие иностранные туроператоры, авиакомпании и их представительства, национальные и региональные туристические организации, лечебно-оздоровительные и медицинские центры со всего мира. Отмечается, что Узбекистан на форуме представили авиакомпания АО"Uzbekistan Airways", Комитет по туризму, а также туристические фирмы. На торжественном открытии выступил посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев. Он рассказал о проводимых реформах и поддержке туристической отрасли в стране. В частности, о субсидиях и финансировании регионального туризма, экотуризма, "зиёрат туризма", промышленного туризма и повышении туристического имиджа Узбекистана на международной арене. В рамках выставки представители туриндустрии Узбекистана также провели переговоры и встретились с местными и зарубежными компаниями, где обсудили вопросы развития сотрудничества, организации туристических презентаций и привлечения туристов в Узбекистан.Для информации: Выставка KITF проводится с 2000 года и является одной из крупных профессиональных площадок по туризму в Центральной Азии, главным событием туристической отрасли Казахстана.

https://uz.sputniknews.ru/20240426/shaxrisabz-stal-turisticheskoy-stolitsey-oes-v-2024-godu-43612277.html

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