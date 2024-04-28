https://uz.sputniknews.ru/20240428/v-shaxrisabzskom-rayone-poyavitsya-turisticheskaya-maxallya--podrobnosti-43643537.html

В Шахрисабзском районе появится туристическая махалля — подробности

В Шахрисабзском районе появится туристическая махалля — подробности

Sputnik Узбекистан

Ожидается, что турпоток в Кашкадарьинскую область увеличится с нынешних 200 тыс. до миллиона человек ежегодно.

2024-04-28T18:45+0500

2024-04-28T18:45+0500

2024-04-28T18:49+0500

узбекистан

шахрисабз

туризм

махалля

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Поселок “Мираки” в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области получил официальный статус “туристической махалли”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В рамках Недели туризма районной администрации поселка "Мираки", в котором в настоящее время проживают 5 200 жителей, торжественно вручили сертификат статуса "Туристическая махалля" Комитета по туризму.Читайте также Шахрисабз стал туристической столицей ОЭС в 2024 годуВскоре в населенный пункт начнут съезжаться туристы со всего мира — там, на площади 240 га, началось строительство туристического центра. На его территории расположатся экодеревня, винодельня, аквапарк, школя экстремальных видов спорта и отели.Проект, который планируют реализовать к концу 2026 года, позволит создать 18 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, ожидается, что турпоток в Кашкадарьинскую область увеличится с нынешних 200 тыс. до миллиона человек ежегодно.

https://uz.sputniknews.ru/20240427/turizm-forum-shaxrisabz-deklaratsiya-43629936.html

узбекистан

шахрисабз

кашкадарьинская область

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2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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шахрисабз туристическая махалля мираки