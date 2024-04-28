https://uz.sputniknews.ru/20240428/v-shaxrisabzskom-rayone-poyavitsya-turisticheskaya-maxallya--podrobnosti-43643537.html
В Шахрисабзском районе появится туристическая махалля — подробности
В Шахрисабзском районе появится туристическая махалля — подробности
Sputnik Узбекистан
Ожидается, что турпоток в Кашкадарьинскую область увеличится с нынешних 200 тыс. до миллиона человек ежегодно.
2024-04-28T18:45+0500
2024-04-28T18:45+0500
2024-04-28T18:49+0500
узбекистан
шахрисабз
туризм
махалля
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik. Поселок “Мираки” в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области получил официальный статус “туристической махалли”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В рамках Недели туризма районной администрации поселка "Мираки", в котором в настоящее время проживают 5 200 жителей, торжественно вручили сертификат статуса "Туристическая махалля" Комитета по туризму.Читайте также Шахрисабз стал туристической столицей ОЭС в 2024 годуВскоре в населенный пункт начнут съезжаться туристы со всего мира — там, на площади 240 га, началось строительство туристического центра. На его территории расположатся экодеревня, винодельня, аквапарк, школя экстремальных видов спорта и отели.Проект, который планируют реализовать к концу 2026 года, позволит создать 18 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, ожидается, что турпоток в Кашкадарьинскую область увеличится с нынешних 200 тыс. до миллиона человек ежегодно.
https://uz.sputniknews.ru/20240427/turizm-forum-shaxrisabz-deklaratsiya-43629936.html
узбекистан
шахрисабз
кашкадарьинская область
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
шахрисабз туристическая махалля мираки
шахрисабз туристическая махалля мираки
В Шахрисабзском районе появится туристическая махалля — подробности
18:45 28.04.2024 (обновлено: 18:49 28.04.2024)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Ожидается, что турпоток в Кашкадарьинскую область увеличится с нынешних 200 тыс. до 1 миллиона человек ежегодно.
ТАШКЕНТ, 28 апр – Sputnik
. Поселок “Мираки” в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области получил официальный статус “туристической махалли”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В рамках Недели туризма районной администрации поселка "Мираки", в котором в настоящее время проживают 5 200 жителей, торжественно вручили сертификат статуса "Туристическая махалля" Комитета по туризму.
Вскоре в населенный пункт начнут съезжаться туристы со всего мира — там, на площади 240 га, началось строительство туристического центра. На его территории расположатся экодеревня, винодельня, аквапарк, школя экстремальных видов спорта и отели.
Проект, который планируют реализовать к концу 2026 года, позволит создать 18 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, ожидается, что турпоток в Кашкадарьинскую область увеличится с нынешних 200 тыс. до миллиона человек ежегодно.