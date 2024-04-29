https://uz.sputniknews.ru/20240429/rossiya-osvobojdeniye-selo-semyonovka-dnr-43656907.html
Российская армия освободила село Семеновка в ДНР
Российская армия освободила село Семеновка в ДНР
Sputnik Узбекистан
Взять под контроль данный населенный пункт удалось в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр"
2024-04-29T16:46+0500
2024-04-29T16:46+0500
2024-04-29T16:51+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik. Населенный пункт Семеновка в ДНР перешел под контроль российских сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Освобождение Семеновки позволяет выйти на окружение ВСУ в районе села Бердычи. По линии Тоненькое — Орловка — Семеновка — Бердычи украинские войска пытались выстроить единый рубеж обороны, где можно было бы закрепиться после освобождения Авдеевки, чтобы выиграть время для оборудования более мощных укреплений на западе ДНР.Кроме того, группировка "Центр" поразила формирования 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи. Российские войска полностью освободили село Богдановка в ДНРВ зоне ответственности этой группировки войск украинская армия за минувшие сутки потеряла до 370 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля.Российские бойцы также уничтожили американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемую гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".
https://uz.sputniknews.ru/20240422/boytsy-rf-osvobojdeniye-novomixaylovka-dnr-43554667.html
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россия армия освобождение село днр группировка войск "центр"
россия армия освобождение село днр группировка войск "центр"
Российская армия освободила село Семеновка в ДНР
16:46 29.04.2024 (обновлено: 16:51 29.04.2024)
Взять под контроль данный населенный пункт удалось в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 29 апр – Sputnik
. Населенный пункт Семеновка в ДНР перешел под контроль российских сил, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики", — указано в сводке российского военного ведомства.
Освобождение Семеновки позволяет выйти на окружение ВСУ в районе села Бердычи. По линии Тоненькое — Орловка — Семеновка — Бердычи украинские войска пытались выстроить единый рубеж обороны, где можно было бы закрепиться после освобождения Авдеевки, чтобы выиграть время для оборудования более мощных укреплений на западе ДНР.
Кроме того, группировка "Центр" поразила формирования 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников "Иностранного легиона" в районах сел Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное. За сутки российские войска отбили десять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка в районах сел Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.
В зоне ответственности этой группировки войск украинская армия за минувшие сутки потеряла до 370 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и четыре автомобиля.
Российские бойцы также уничтожили американские гаубицы М777 и М102, орудие Д-20, буксируемую гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".